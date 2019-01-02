Генпрокуратура выявила многочисленные нарушения законодательства при погребении усопших





В ходе проведенной проверки Генеральная прокуратура выявила множественные нарушения законодательства, регулирующего организацию и функционирование мест погребения. Нарушителями стали исполнительные власти.

Как сообщил в журнале "Законность и порядок" начальник отдела Генеральной прокуратуры Дмитрий Василевич, из 13,5 тыс. существующих мест погребения только 20% имеют государственную регистрацию земельных участков. На всех остальных захоронения проводятся фактически незаконно.

По словам представителя Генпрокуратуры, массовое занятие земель без установленной процедуры их отвода приводит к ненадлежащему санитарному состоянию не только мест захоронения, но прилегающих земель. Это в том числе создает предпосылки для нарушения природоохранного законодательства и даже загрязнения земель и подземных вод.

Прокуратура также недовольна деятельностью исполкомов и специализированных организаций ЖКХ, которые работают на кладбищах. По данным проверки, ими не соблюдались требования законодательства в части организации и проведения инвентаризации мест погребения, не проводилась сверка данных технического учета мест захоронений с фактическими используемыми участками и территориями, не выявлялись старые захоронения, а также поврежденные либо разрушенные могильные сооружения. Как итог, ни исполкомы, ни обслуживающие организации даже не владеют полными и достоверными сведениями о том, кто захоронен на кладбище и в каком месте.

Серьезное беспокойство прокуратуры вызывает отсутствие какой-либо работы по выявлению старых и заброшенных мест захоронения, что приводит к нарушению и ущемлению прав граждан и юридических лиц.

Так в Мозырьский райисполком выделил под строительство многоквартирного жилого дома участок на месте бывшего иудейского кладбище. Кости захороненных людей стали выворачивать техникой уже в ходе строительства, что вызвало негативный общественный резонанс не только в Беларуси, но и далеко за ее пределами.

При этом, отмечает Генпрокуратура, исполкомы вообще не ведут никакой работы по приданию местам захоронений статуса историко-мемориального места погребения. Согласно законодательству, такой статус присваивается местам погребения, где имеются уникальные объекты культового назначения, где захоронены знаменитые и выдающиеся личности, имеющие заслуги перед государством и обществом. Такой статус присваивается также массовым захоронениям, которые связаны с важнейшими событиями национальной истории.

Только в ходе проверки Генеральная прокуратура предложила исполкомам придать статус историко-мемориального места погребения 54 объектам.