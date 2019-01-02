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Новогодний фотоконкурс Lida.info! Голосование!

03.01.2019 — Разное | Lida.Info  
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Новогодний фотоконкурс Lida.info! Голосование!

Подошел к концу прием заявок от участников фотоконкурса Lida.info, в котором разыгрываются 100 белорусских рублей. За указанный период поступило 22 заявки.

Теперь время голосования. В связи с тем, что новость о нем появилась с небольшим опозданием, мы решили продлить опрос на один день. То есть завершиться он в полночь с 11 на 12 января. Победит в конкурсе тот, чьи фото наберут большее количество голосов.

Представляем вашему вниманию присланные на конкурс фотографии.

Ирина Алексеева

Новогодний фотоконкурс Lida.info! Голосование!

Новогодний фотоконкурс Lida.info! Голосование!

Анна Богдевич

Новогодний фотоконкурс Lida.info! Голосование!

Новогодний фотоконкурс Lida.info! Голосование!

Новогодний фотоконкурс Lida.info! Голосование!

Ирина Василевская

Новогодний фотоконкурс Lida.info! Голосование!

Новогодний фотоконкурс Lida.info! Голосование!

Новогодний фотоконкурс Lida.info! Голосование!

Татьяна Горбачева

Новогодний фотоконкурс Lida.info! Голосование!

Новогодний фотоконкурс Lida.info! Голосование!

Новогодний фотоконкурс Lida.info! Голосование!

Екатерина Данилецкая

Новогодний фотоконкурс Lida.info! Голосование!

Новогодний фотоконкурс Lida.info! Голосование!

Новогодний фотоконкурс Lida.info! Голосование!

Оксана Данильчик

Новогодний фотоконкурс Lida.info! Голосование!

Новогодний фотоконкурс Lida.info! Голосование!

Новогодний фотоконкурс Lida.info! Голосование!

Диана Дмитроченко

Новогодний фотоконкурс Lida.info! Голосование!

Новогодний фотоконкурс Lida.info! Голосование!

Новогодний фотоконкурс Lida.info! Голосование!

Елена Жолнерчик

Новогодний фотоконкурс Lida.info! Голосование!

Новогодний фотоконкурс Lida.info! Голосование!

Лариса Зуб

Новогодний фотоконкурс Lida.info! Голосование!

Новогодний фотоконкурс Lida.info! Голосование!

Новогодний фотоконкурс Lida.info! Голосование!

Евгений Зубр

Новогодний фотоконкурс Lida.info! Голосование!

Людмила Климашевская

Новогодний фотоконкурс Lida.info! Голосование!

Новогодний фотоконкурс Lida.info! Голосование!

Новогодний фотоконкурс Lida.info! Голосование!

Алексей Комаровский

Новогодний фотоконкурс Lida.info! Голосование!

Новогодний фотоконкурс Lida.info! Голосование!

Новогодний фотоконкурс Lida.info! Голосование!

Людмила Курилович

Новогодний фотоконкурс Lida.info! Голосование!

Новогодний фотоконкурс Lida.info! Голосование!

Новогодний фотоконкурс Lida.info! Голосование!

Яна Ловкис

Новогодний фотоконкурс Lida.info! Голосование!

Новогодний фотоконкурс Lida.info! Голосование!

Новогодний фотоконкурс Lida.info! Голосование!

Антон Мисуро

Новогодний фотоконкурс Lida.info! Голосование!

Новогодний фотоконкурс Lida.info! Голосование!

Новогодний фотоконкурс Lida.info! Голосование!

Алла Саварина

Новогодний фотоконкурс Lida.info! Голосование!

Тамара Сарока

Новогодний фотоконкурс Lida.info! Голосование!

Новогодний фотоконкурс Lida.info! Голосование!

Новогодний фотоконкурс Lida.info! Голосование!

Елена Спасюк

Новогодний фотоконкурс Lida.info! Голосование!

 

Новогодний фотоконкурс Lida.info! Голосование!

София Ткач

Новогодний фотоконкурс Lida.info! Голосование!

Галина Шатыбелко

Новогодний фотоконкурс Lida.info! Голосование!

Новогодний фотоконкурс Lida.info! Голосование!

Виктория Шевчик

Новогодний фотоконкурс Lida.info! Голосование!

Новогодний фотоконкурс Lida.info! Голосование!

Новогодний фотоконкурс Lida.info! Голосование!

Татьяна Шишигина

Новогодний фотоконкурс Lida.info! Голосование!

Новогодний фотоконкурс Lida.info! Голосование!

Новогодний фотоконкурс Lida.info! Голосование!

Обращаем ваше внимание, что каждый посетитель может проголосовать сразу за троих участников. Всем удачи!

Кто по вашему мнению победил в новогоднем фотоконкурсе?

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Теги: Новости
 
 
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Подошел к концу прием заявок от участников фотоконкурса Lida.info, в котором разыгрываются 100 белорусских рублей. За указанный период поступило 22 заявки. Теперь время...
 
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