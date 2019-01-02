Новогодний фотоконкурс Lida.info! Голосование!





Подошел к концу прием заявок от участников фотоконкурса Lida.info, в котором разыгрываются 100 белорусских рублей. За указанный период поступило 22 заявки.

Теперь время голосования. В связи с тем, что новость о нем появилась с небольшим опозданием, мы решили продлить опрос на один день. То есть завершиться он в полночь с 11 на 12 января. Победит в конкурсе тот, чьи фото наберут большее количество голосов.

Представляем вашему вниманию присланные на конкурс фотографии.

Ирина Алексеева









Анна Богдевич













Ирина Василевская













Татьяна Горбачева













Екатерина Данилецкая













Оксана Данильчик













Диана Дмитроченко













Елена Жолнерчик









Лариса Зуб













Евгений Зубр





Людмила Климашевская













Алексей Комаровский













Людмила Курилович













Яна Ловкис













Антон Мисуро













Алла Саварина





Тамара Сарока













Елена Спасюк









София Ткач





Галина Шатыбелко









Виктория Шевчик













Татьяна Шишигина













Обращаем ваше внимание, что каждый посетитель может проголосовать сразу за троих участников. Всем удачи!