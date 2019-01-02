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Могут снова забрать. В брестский двор вернули контейнеры для раздельного сбора мусора

03.01.2019 07:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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В начале сентября корреспондент Бретского Зелёного портала обратился в администрацию Брестского мусороперерабатывающего завода с вопросом, почему в городских дворах пропадают контейнеры для раздельного сбора мусора, в частности, на улице Московской, 332. И вот к новому году контейнеры вернули.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62175.php

Могут снова забрать. В брестский двор вернули контейнеры для раздельного сбора мусора

Напомним, в начале лета во дворе исчез контейнер для отдельного сбора стекла, а затем и пластика. В итоге на весь дом, в котором более 200 квартир, остался лишь один контейнер для пластиковых отходов. В него же выбрасывают пластик жители двух соседних домов. Контейнер вывозили только в будние дни, поэтому за выходные он переполнялся. 

После обращения корреспондента директор КПУП «БМПЗ» Владимир Голенчук в своем официальном ответе обратил внимание, что контейнеры убрали якобы из-за того, что люди неправильно ими пользовались, но при этом обещал всё же установить новые контейнеры:

«БМПЗ прорабатывает вопрос о закупке в 2019 году 362 евроконтейнеров для сбора стеклобоя с магнитным запирающимся устройством, что не позволит сторонним лицам извлекать содержимое, и 500 подобных контейнеров для бумаги. При наличии данных контейнеров в первую очередь мы установим их в этом дворе». 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62175.php

Могут снова забрать. В брестский двор вернули контейнеры для раздельного сбора мусора

И вот за неделю до нового года во дворе по улице Московская, 332 появились контейнеры для раздельного сбора стекла и бумаги, вот только не новые – а явно старые, без магнитных замков и прочих новшеств. При этом в очередном ответе Владимир Голенчук сообщает:

«Ставим вас в известность, что контейнеры для бумаги и стекала, во дворе данного дома установлены, но в случае захламления жителями ближайших домов они будут убраны».

Зелёный дозор советует!

Что делать, если вы хотите, чтобы в вашем дворе установили контейнеры для раздельного сбора мусора?


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62175.php

Могут снова забрать. В брестский двор вернули контейнеры для раздельного сбора мусора

1. Обратитесь с просьбой об установке контейнеров для раздельного сбора отходов в организацию, осуществляющую эксплуатацию жилищного фонда: ЖЭС, товарищество собственников, кооператив.

2. Организация, осуществляющая эксплуатацию жилищного фонда, в свою очередь должна обратиться к компании, с которой заключен договор на вывоз коммунальных отходов, с предложением об установке контейнеров для раздельного сбора коммунальных отходов.

3. Если организация, с которой уже заключен договор на вывоз отходов, не занимается раздельным сбором коммунальных отходов, то необходимо заключить договор с другой организацией, которая собирает пластик, стекло и др. отходы, и она установит свои контейнеры в Вашем дворе.

Что делать, если вы обнаружили несанкционированную свалку?

1. Сообщите в письменной форме об обнаруженной несанкционированной свалке собственнику территории (организации, в ведении которой находится данная территория) и/или в местный исполком.

2. Собственник территории и/или местный исполком обязаны обеспечить сбор и удаление отходов.

 
 
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В начале сентября корреспондент Бретского Зелёного портала обратился в администрацию Брестского мусороперерабатывающего завода с вопросом, почему в городских...
 
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