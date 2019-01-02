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В пункте пропуска «Брест» – транспортный коллапс

03.01.2019 07:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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Своей очереди на выезд в Польшу ждут более полутора сотен легковых автомобилей. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62174.php

В пункте пропуска «Брест» – транспортный коллапс

Всего в этом направлении – больше 300 автомобилей. Хвост растянулся далеко за пределы перехода. Машины стоят в два ряда и ещё продолжают прибывать. 

И хотя очереди в польском направлении не редкость, такого потока здесь не было давно. Каждый второй автомобиль с российскими номерами. Таможенники ситуацию пока не комментируют. По всей видимости, очереди из-за большого потока машин в праздничные дни. Сотни россиян, отметив новый год, направляются в Европу на новогодние каникулы.

 
 
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Своей очереди на выезд в Польшу ждут более полутора сотен легковых автомобилей. Всего в этом направлении – больше 300 автомобилей. Хвост растянулся далеко за...
 
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