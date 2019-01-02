В пункте пропуска «Брест» – транспортный коллапс

Своей очереди на выезд в Польшу ждут более полутора сотен легковых автомобилей.



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Всего в этом направлении – больше 300 автомобилей. Хвост растянулся далеко за пределы перехода. Машины стоят в два ряда и ещё продолжают прибывать.

И хотя очереди в польском направлении не редкость, такого потока здесь не было давно. Каждый второй автомобиль с российскими номерами. Таможенники ситуацию пока не комментируют. По всей видимости, очереди из-за большого потока машин в праздничные дни. Сотни россиян, отметив новый год, направляются в Европу на новогодние каникулы.