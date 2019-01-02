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В микрорайоне «Новинки» появилась воркаут-площадка
Новости Беларуси. Сегодня, она ещё пустует. Но сомневаться в ее популярности весной не приходится, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Ведь оборудование современное и практичное. В комплексе 20 тренажеров. В их числе – взрослые и детские турники, брусья, гимнастические кольца и шведская стенка. На площадке одновременно смогут тренироваться 20 человек. Кстати, эта площадка уже четвертая в Центральном районе. Места для занятия воркаутом обустроены также в сквере Марата Казея, у Дворца спорта, а также на Победителей, 114.
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Новости Беларуси. Сегодня, она ещё пустует. Но сомневаться в ее популярности весной не приходится, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
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