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В микрорайоне «Новинки» появилась воркаут-площадка

03.01.2019 00:31 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Сегодня, она ещё пустует. Но сомневаться в ее популярности весной не приходится, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В микрорайоне «Новинки» появилась воркаут-площадка

Ведь оборудование современное и практичное. В комплексе 20 тренажеров. В их числе – взрослые и детские турники, брусья, гимнастические кольца и шведская стенка. На площадке одновременно смогут тренироваться 20 человек. Кстати, эта площадка уже четвертая в Центральном районе. Места для занятия воркаутом обустроены также в сквере Марата Казея, у Дворца спорта, а также на Победителей, 114.

В микрорайоне «Новинки» появилась воркаут-площадка

Татьяна Нестерович, заместитель директора КУП ЖКХ Центрального района:
В 2019 году еще будем строить, может появятся и побольше площадки, будем производить ремонт существующих спортивных площадок, которые находятся на внутридворовых территориях.


 
 
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Новости Беларуси. Сегодня, она ещё пустует. Но сомневаться в ее популярности весной не приходится, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
 
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