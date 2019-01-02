В микрорайоне «Новинки» появилась воркаут-площадка

Новости Беларуси. Сегодня, она ещё пустует. Но сомневаться в ее популярности весной не приходится, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.





Ведь оборудование современное и практичное. В комплексе 20 тренажеров. В их числе – взрослые и детские турники, брусья, гимнастические кольца и шведская стенка. На площадке одновременно смогут тренироваться 20 человек. Кстати, эта площадка уже четвертая в Центральном районе. Места для занятия воркаутом обустроены также в сквере Марата Казея, у Дворца спорта, а также на Победителей, 114.





Татьяна Нестерович, заместитель директора КУП ЖКХ Центрального района:

В 2019 году еще будем строить, может появятся и побольше площадки, будем производить ремонт существующих спортивных площадок, которые находятся на внутридворовых территориях.