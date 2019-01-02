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На парковке в Лошице сгорел микроавтобус

03.01.2019 00:01 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Сегодня в половине одиннадцатого, на парковке возле дома по адресу Игуменский тракт, 16, сгорел микроавтобус, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На парковке в Лошице сгорел микроавтобус

Возгорание началось в моторном отсеке. Очевидцы сперва услышали хлопок, похожий на звук разорвавшейся петарды, а потом заметили, что горит автомобиль.

На парковке в Лошице сгорел микроавтобус

Огонь быстро охватил машину и перекинулся на рядом стоявшие авто, повредив их. Пожарные приехали на место в течении нескольких минут. Пострадавших нет. Сейчас причина возгорания устанавливается.

На парковке в Лошице сгорел микроавтобус
 
 
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Новости Беларуси. Сегодня в половине одиннадцатого, на парковке возле дома по адресу Игуменский тракт, 16, сгорел микроавтобус, сообщили в программе «Столичные...
 
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