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На парковке в Лошице сгорел микроавтобус
Новости Беларуси. Сегодня в половине одиннадцатого, на парковке возле дома по адресу Игуменский тракт, 16, сгорел микроавтобус, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Возгорание началось в моторном отсеке. Очевидцы сперва услышали хлопок, похожий на звук разорвавшейся петарды, а потом заметили, что горит автомобиль.
Огонь быстро охватил машину и перекинулся на рядом стоявшие авто, повредив их. Пожарные приехали на место в течении нескольких минут. Пострадавших нет. Сейчас причина возгорания устанавливается.
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Новости Беларуси. Сегодня в половине одиннадцатого, на парковке возле дома по адресу Игуменский тракт, 16, сгорел микроавтобус, сообщили в программе «Столичные...
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