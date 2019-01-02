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Умер Крис Кельми

03.01.2019 07:28 — Разное | Партизан  
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Умер советский и российский певец, композитор и клавишник Крис Кельми. Ему было 63 года. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Умер советский и российский певец, композитор и клавишник Крис Кельми. Ему было 63 года. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

Музыкант почувствовал себя плохо в загородном доме в Подмосковье днем во вторник, 1 января. Скорая отвезла его в одну из больниц Наро-Фоминска. В клинике врачи подтвердили его смерть.

Причиной смерти стало хроническое заболевание, от которого певец страдал последние годы.

Крис Кельми (настоящее имя Анатолий Кельми) наиболее известен по композициям «Замыкая круг», «Усталое такси», «Ночное рандеву», «Слушай ночь», «Леди блюз» и другим. Он выпустил 13 дисков, а также сочинил музыку к мультфильму «Пес в сапогах».

Кельми основал группы «Високосное лето» и «Рок-Ателье», кроме того, выступал в коллективе «Автограф».


 
Теги: Минск
 
 
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Умер советский и российский певец, композитор и клавишник Крис Кельми. Ему было 63 года. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.
 
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