В правительстве рассказали, по каким критериям оценят свою эффективность в 2019 году

Среди ключевых показателей, которых должно достичь правительство в 2019 году:





– рост валового внутреннего продукта на 4%,





– рост производительности труда на 3,8%,





– рост товаров и услуг на 5,4%,





– привлечение прямых иностранных инвестиций на уровне $ 1,6 млрд,





– рост реальных доходов населения на 3,4%,





– уровень инфляции – не выше 5%.





Среди задач на 2018 год был рост ВВП на 3,5%, производительности труда – 3,2%, экспорта товаров и услуг – 5,7%, иностранные инвестиции на уровне $ 1,4 млрд, и инфляция не более 6%. Итоговой статистики за 2018 год по этим показателям пока нет.







