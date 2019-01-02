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В правительстве рассказали, по каким критериям оценят свою эффективность в 2019 году
Опубликовано постановление совета министров Беларуси, в котором утверждены ключевые показатели эффективности работы правительства, Национального банка, а также местных органов власти на 2019 год.
Среди ключевых показателей, которых должно достичь правительство в 2019 году:
– рост валового внутреннего продукта на 4%,
– рост производительности труда на 3,8%,
– рост товаров и услуг на 5,4%,
– привлечение прямых иностранных инвестиций на уровне $ 1,6 млрд,
– рост реальных доходов населения на 3,4%,
– уровень инфляции – не выше 5%.
Среди задач на 2018 год был рост ВВП на 3,5%, производительности труда – 3,2%, экспорта товаров и услуг – 5,7%, иностранные инвестиции на уровне $ 1,4 млрд, и инфляция не более 6%. Итоговой статистики за 2018 год по этим показателям пока нет.
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Опубликовано постановление совета министров Беларуси, в котором утверждены ключевые показатели эффективности работы правительства, Национального банка, а также...
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