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Умер историк Юрий Туронок

03.01.2019 07:14 — Разное | Партизан  
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В Варшаве 2 декабря на 90-м году жизни скончался историк Юрий Туронок. Об этом сообщают его знакомые.



Юрий Брониславович Туронок родился 26 апреля 1929 года в Дукштах в Виленском воеводстве в Польше. Его отец – известный западнобелорусский политический деятель Бронислав Туронок.

Окончил Главную школу планирования и статистики в Варшаве. С начала 1960-х занимался историческими исследованиями: изучением белорусского национального движения начала ХХ века, белорусско-польских отношений в ХХ веке. В 1986 году в Варшаве защитил докторскую диссертацию «Беларусь под немецкой оккупацией».

Автор книг «Белорусское школьничество на Белосточчине», «Вацлав Ивановский и возрождение Беларуси», «Беларусь под немецкой оккупацией», «Белорусская книга во Второй Речи Посполитой», «Белорусская книга под немецким контролем», «Люди СБМ».


 
 
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В Варшаве 2 декабря на 90-м году жизни скончался историк Юрий Туронок. Об этом сообщают его знакомые.
 
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