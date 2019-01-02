Умер историк Юрий Туронок









Юрий Брониславович Туронок родился 26 апреля 1929 года в Дукштах в Виленском воеводстве в Польше. Его отец – известный западнобелорусский политический деятель Бронислав Туронок.





Окончил Главную школу планирования и статистики в Варшаве. С начала 1960-х занимался историческими исследованиями: изучением белорусского национального движения начала ХХ века, белорусско-польских отношений в ХХ веке. В 1986 году в Варшаве защитил докторскую диссертацию «Беларусь под немецкой оккупацией».





Автор книг «Белорусское школьничество на Белосточчине», «Вацлав Ивановский и возрождение Беларуси», «Беларусь под немецкой оккупацией», «Белорусская книга во Второй Речи Посполитой», «Белорусская книга под немецким контролем», «Люди СБМ».



