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В Буркина-Фасо межэтнические столкновения привели к гибели 13 человек

03.01.2019 07:11 — Разное | Партизан  
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В Буркина-Фасо во время межэтнических столкновении на территории, граничащей с Мали, погибли 13 человек, сообщает Reuters.

Как сообщают правительственные источники, 31 декабря вооруженные люди на мотоциклах заехали в село Иргу, где проживают преимущественно представители этнической группы Мосс, и убили шесть человек. На следующий день жители Иргу убили семерых представителей группы фулани.

Власти Буркина-Фасо ранее объявили режим чрезвычайного положения в ряде северных провинций. Там активизировались действующие в стране исламистские группировки.

Буркина-Фасо граничит с Мали, где с 2012 года действуют вооруженные исламисты.
 
 
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В Буркина-Фасо во время межэтнических столкновении на территории, граничащей с Мали, погибли 13 человек, сообщает Reuters.
 
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