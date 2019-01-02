В Буркина-Фасо межэтнические столкновения привели к гибели 13 человек

Как сообщают правительственные источники, 31 декабря вооруженные люди на мотоциклах заехали в село Иргу, где проживают преимущественно представители этнической группы Мосс, и убили шесть человек. На следующий день жители Иргу убили семерых представителей группы фулани.





Власти Буркина-Фасо ранее объявили режим чрезвычайного положения в ряде северных провинций. Там активизировались действующие в стране исламистские группировки.





Буркина-Фасо граничит с Мали, где с 2012 года действуют вооруженные исламисты.