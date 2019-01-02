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В США лидеры партий не договорились с Трампом об окончании "шатдауна"

03.01.2019 07:06 — Разное | Партизан  
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В США партийные лидеры и президент США не смогли достигнуть компромисса по бюджету на новый финансовый год и вновь отложили переговоры, сообщает The Washingtoin Post.

"Встреча президента США Дональда Трампа с лидерами демократов и республиканцев, посвященная поиску компромисса по бюджету на 2019 год, завершилась ничем, переговоры будут продолжены в пятницу, 4 января", - говорится в сообщении.

По словам лидера республиканского большинства в сенате Митча Макконнела, приостановка работы ряда ключевых ведомств и министерств США может затянуться "на недели". По его словам, контролируемый республиканцами сенат не намерен тратить время на рассмотрение предложенных демократами поправок.

С полночи 22 декабря началась процедура частичного прекращения работы правительства из-за отсутствия денег. Одной из причин стали разногласия по финансированию строительства стены на границе с Мексикой.
 
 
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В США партийные лидеры и президент США не смогли достигнуть компромисса по бюджету на новый финансовый год и вновь отложили переговоры, сообщает The Washingtoin Post.
 
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