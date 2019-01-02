В Литве в магазинах запретили бесплатно раздавать полиэтиленовые пакеты

С 1 января в Литве вступил в силу новый запрет: в магазинах запрещено бесплатно раздавать полиэтиленовые пакеты плотностью от 15 до 50 микрон. Это более прочные пакеты обычно с логотипом магазина, сообщает Министерство охраны окружающей среды.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: img.diytrade.com

Запрет не распространяется на тонкие пакеты небольшой плотности (до 15 микрон), которые используют для упаковки нерасфасованных товаров. Этот запрет ввели с учетом требования Евросоюза уменьшить количество используемых полиэтиленовых пакетов. Таким образом хотят снизить вред, наносимый окружающей среде, поскольку лишь небольшая часть полиэтиленовых пакетов повторно перерабатывается, а в природе они разлагаются очень долго.

«Мы можем порадоваться, что меняются привычки жителей Литвы — они все чаще используют пакеты многоразового использования. Поэтому сокращается расход одноразовых пластиковых пакетов», — сказал вице-министр охраны окружающей среды Литвы Мартинас Норбутас.

По данным Литовской ассоциации торговых компаний, в последние годы в Литве сокращается расход одноразовых полиэтиленовых пакетов. В 2017 году на одного жителя приходилось 226 тонких пакетов, 34 более плотных пакета, а, к примеру, в 2014 году — 260 тонких и 39 более плотных.