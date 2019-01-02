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Что с лицом? Как справиться с отеками после праздничных застолий

03.01.2019 07:30 — Разное | Tut.by  
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Отеки — проблема, с которой многие из нас сталкиваются после новогодних застолий. Привычная одежда или обувь вдруг становится тесной, не удается снять любимое кольцо, а весы показывают такую цифру, что остается только схватиться за голову: откуда же взялось столько лишнего веса?


Гиф: giphy.com

Давайте разберемся, почему возникают отеки и как с ними справиться. Отек — это одно из нарушений водно-солевого обмена. Из-за различных сбоев вода и соли начинают накапливаться в полостях тела и между клетками. В результате мы видим на коже припухлость, чувствуем дискомфорт и даже боль.

Прежде чем устранять отеки «народными» методами, нужно обратиться к врачу и убедиться, что припухлость не вызвана серьезными проблемами со здоровьем.

Например, отеки может вызывать аллергия, сердечная недостаточность, варикозное расширение вен, гормональные сбои.

Распространенная причина отеков — болезни почек. Если почки работают неправильно, с утра вы можете увидеть мешки под глазами и припухлости на веках. И чем серьезнее почечное заболевание, тем больше отек распространяется на другие области тела, в направлении сверху вниз.

Отек может возникать на строгих диетах и при заболеваниях внутренних органов, затрудняющих усвоение белка. Чтобы голодный отек прошел, нужно пересмотреть свой рацион: в нем должно быть достаточно белков, витаминов и минералов.

Если вы убедились, что отечность не связана с болезнью и отек у вас совсем не «голодный», а скорее наборот, есть общие рекомендации, которые помогут облегчить состояние. К этим же советам можно прислушиваться и для профилактики отечности.


Фото: ourbab.com

За несколько часов до сна избегайте острой и жареной пищи, а также не пейте много жидкости

И уж особенно это касается сладких и алкогольных напитков, которые в принципе не полезны.

Следите за количеством соли: рекомендуется есть не более 5 г в день

И это с учетом того, что в большинстве готовых продуктов соль уже есть, иногда даже с избытком. По этой причине старайтесь избегать консервированных продуктов и других полуфабрикатов. Не добавляйте соль при приготовлении пищи, солите уже готовое блюдо.

Обеспечьте организм достаточным количеством полноценного белка и калия

Полноценный белок — животный, тот, который можно получить из мяса, рыбы, молочных продуктов, яиц. У растительного же белка в основном довольно бедный аминокислотный состав. Наиболее полноценен он у бобовых, а также у крупы киноа.

Чтобы не было отеков, нужно давать организму достаточно калия. Калия много опять-таки в бобовых, в картофеле, рисе, абрикосах, бананах, апельсинах, петрушке.


Фото: woman.ru

«Да» отвару льняного семени, «нет» — мочегонным препаратам без назначения врача

Полезно есть продукты с мочегонным эффектом: это большинство фруктов, натуральные чаи и отвары (например, льняного семени).

Но принимать мочегонные препараты и чаи по собственной инициативе не рекомендуется, лучше посоветоваться с врачом. Обезвоживание организма и нарушение водно-солевого баланса — серьезные последствия такого самолечения.

Откажитесь от «одной остановочки на автобусе» и лифта

Для нормальной циркуляции жидкости очень важна физическая активность. Если вы много сидите в течение дня и не занимаетесь спортом, начните с малого. Возьмите за правило не проезжать одну остановку и не пользоваться лифтом. Вместо этого больше ходите пешком. Чтобы воплотить в жизнь такой подход, достаточно выходить из дома на 10−15 минут раньше. Не такая уж большая жертва.

Чем больше вы двигаетесь, тем эффективнее выводится жидкость из организма. Поэтому нелишним будет все-таки заняться спортом. Полезнее всего при отеках — плавание. Да и вообще любые водные процедуры хороши при отечности, они нормализуют кровообращение. Так что, если нет возможности ходить в бассейн, почаще устраивайте себе контрастный душ. Водные процедуры можно совмещать с самомассажем.

Не носите высокие каблуки

Если вы знаете, что склонны к отечности, не надевайте высокие каблуки. Если отек уже случился, при первой возможности сделайте теплую ванночку для ног с морской солью и горчицей. Перед сном поместите ноги на какую-нибудь возвышенность: подушку, валик. Ну и конечно, помогут специальные гели от отеков с охлаждающим эффектом.


Фото: goodhouse.com.ua

Сделайте контрастный компресс для лица и запаситесь сырым картофелем

Отеки на лице одни из самых неприятных, ведь они заметны не только нам, но и окружающим. Их не получится ни спрятать под одеждой, ни замаскировать косметикой.

Что же делать, если лицо уже отекло? Вам помогут многочисленные маски и компрессы, которые можно сделать в домашних условиях. Во время процедур нужно положить голову на небольшую возвышенность, чтобы улучшить отток лимфы от лица. Кожу нужно предварительно очистить, можно немного помассировать (поищите в интернете: «лимфодренажный массаж»). Ингредиенты для большинства масок отеков должны быть охлажденными.


Фото: blogspot.com

Хорошо помогает контрастный компресс. Сначала смочите полотенце в горячей воде и подержите на лице до остывания. Затем поменяйте его на холодное, подержите 40 секунд. Повторите эту процедуру 4 раза. В случае небольшого отека можно просто протереть лицо кубиком льда.

Что касается масок, они делаются из доступных всем продуктов. Один из самых действенных — картофель. Из него можно сделать маску на все лицо, натерев на терке. А чтобы избавиться конкретно от мешков под глазами, положите на веки картофельные дольки. Отличная репутация и у петрушки (особенно у корня): ее можно как добавлять в картофельную маску, так и использовать самостоятельно.

Далее, хорошо помогают от отеков чайная заварка (черная и зеленая), отвары шалфея и березовых листьев, свежий огурец. А если времени и желания возиться с приготовлением масок совсем нет, прикупите пару готовых косметических продуктов.

Материал подготовлен фитнес-тренером Анастасией Пеньевской


 
 
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Отеки - проблема, с которой многие из нас сталкиваются после новогодних застолий. Привычная одежда или обувь вдруг становится тесной, не удается снять любимое...
 
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