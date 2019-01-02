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«Чтобы быть с ним, бросила все». Психолог отвечает читательнице, которая ради мужа устроилась на свиноферму

03.01.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Наша читательница пишет, что из-за первой любви бросила учебу, семью и родной город. Но самопожертвование привело только к тому, что молодой муж попросил ее вернуться домой и разорвал отношения. Стоит ли продолжать добиваться своего и доказывать, что ты «та самая», рассказывает психолог.

Потерять близкого человека просто, а вот вернуть эмоциональную связь или найти такую же прочную новую — задача не самая простая. Возможно, не стоит геройствовать и пробовать самостоятельно разобраться с проблемой, которая кажется вам нерешаемой. Мы предлагаем вам профессиональную помощь от психологов из «Центра успешных отношений».

Вы присылаете нам свою историю, а мы публикуем ее с комментариями специалистов. Чтобы мы лучше понимали суть проблемы, пожалуйста, высылайте максимально подробные (разумеется, насколько это уместно лично для вас) рассказы. А мы сделаем все возможное, чтобы хорошее настроение, гармония и покой вернулись в ваш дом. Анонимность писем гарантирована.

Мы ждем ваших писем по адресу lina@tutby.com Чтобы ваше письмо не потерялось, пожалуйста, укажите в теме письма «Моя история».


Фото: pixabay.com

— Здравствуйте, меня зовут Тая, мне сейчас 23 года. Когда я училась на втором курсе университета (поступила на бюджет, для этого пришлось постараться), у меня появился первый парень. Мне было 18 лет, а ему 24 года. Он приехал в город, где я училась, снял квартиру, и мы полгода жили вместе. Это было прекрасное время, никаких бытовых проблем, мы очень друг друга понимали. Правда, уже тогда заметила, что у нас разные вкусы и цели: он мечтал о домике в деревне, своем хозяйстве, а я хотела жить в городе, реализоваться в работе.

Он решил поехать в Данию на заработки, на свиноферму (образования у него толком нет, заработки были единственным выходом). Я этого не хотела, но он не мог усидеть на месте. После его отъезда я приняла решение уйти из университета и поехать в Данию. Чтобы быть с ним, бросила все.

Он меня встретил и был счастлив, что теперь не один. Но с первого дня мне было очень сложно. Работа на ферме неприятная, надо было убивать свиней — это тяжело морально. И физически тоже тяжело, всегда ловила себя на мысли: что я — молодая, умная девушка делаю возле свиней? Я не нашла ни одного человека на ферме, с кем мне было бы интересно общаться. Чувствовала себя белой вороной, но с молодым человеком все по-прежнему было замечательно, поэтому оставалась рядом.

Домой решили не возвращаться: за год не удалось толком накопить денег, да и дома ничего не было — ни квартиры, ни машины, ни работы. Мы решили пожениться и продолжить работать в Дании.

Правда, я понимала, что не могу больше выносить работу на ферме, и решила стать фотографом. Было очень сложно начать, так как на датском языке я не говорила, не было клиентов и опыта работы на себя.

Я очень переживала, была зациклена на своих проблемах, не поддерживала мужа. Мы начали постоянно ссориться, все время срываться друг на друге — ведь жили в маленькой датской деревне и почти ни с кем больше не общались.

Три месяца назад мой муж неожиданно сказал, что он устал от наших отношений и это предел всему. Я была в шоке. Ведь я мечтала о стабильности, детях, была уверена, что это на 100% мой человек и у нас есть будущее.

Но он, видимо, думал иначе: ему исполнилось 29 лет, а старший брат, на которого он ориентируется, к этому моменту уже имел семью, успешный бизнес… Мой муж надеялся, что я — умная, взрослая женщина, а я такой не была, я все еще не понимала, что мне надо делать в этой жизни.

Я услышала его и постаралась измениться — нашла новую постоянную работу (развозила газеты), а в перерывах ездила снимать фотосессии. Как мне кажется, я стала гораздо самостоятельнее и старалась искренне поддерживать мужа.

Но он по-прежнему был со мной холоден, а однажды сказал, что он меня не любит. От отчаяния я даже наглоталась таблеток, но он увидел это и заставил меня промыть желудок. На тот момент я действительно не представляла, как буду жить без него.

Когда мне стало лучше, я спросила: «Мне надо уехать?». Он промолчал. Я сказала, что уеду хоть завтра, а он в ответ просто купил мне билет, глазом не моргнув.

Когда мы ехали в аэропорт, я просила прощения, говорила, что изменюсь, спрашивала: «Может, это просто пауза?». Он говорил: «Может, и пауза, время покажет».

Мы 6 лет были вместе, это мои первые отношения, я не знаю — вдруг он лучшее, что могло быть в моей жизни? У меня не было опыта общения с другими парнями. Я его люблю, я понимаю, что неправильно себя вела, и готова работать над собой. Но он не дал мне ни шанса.


Фото: instagram.com/elena_shumilova

Сейчас я дома, у родителей. Он не пишет. Надежды, что попросит прощения и предложит вернуться, у меня практически нет. Мне очень больно.

Подскажите, что делать: поехать к нему и не ждать, когда он напишет, или набраться сил, отпустить все, что было, и начать новую жизнь?

Я знаю, что в начале отношений ему нравилась молодая, легкая на подъем девочка, а теперь ему нужен тыл, с которым можно строить бизнес, а я, по его мнению, не подхожу на эту роль. Я и сама не знаю, готова ли я забросить свои мечты и полностью посвятить себя его планам. Но точно понимаю, что я его люблю.

Комментарий психолога:

Янина Коновко, психолог Центра успешных отношений

— Из вашего письма становится понятно, что вы про себя мало что знаете, хотя живете с собой всю жизнь. Попробуем разобраться и начнем с первых строк вашего письма.

Вы поступили в университет, на бюджет, и, как отмечаете, вам для этого пришлось постараться. Почему не закончили обучение? Только ли из-за любви к парню? Нравится ли вам ваша специальность? Кто ее выбирал? Хотите ли вы по ней работать в дальнейшем?

Ваш парень уезжает в Данию на свиноферму, он свою мечту — жить в деревне — осуществляет, да еще и в другой стране, где открываются более значимые перспективы. Вы же хотели жить в городе, реализовать свои возможности в профессии, но почему-то поехали за ним.

В процессе письма вы сами отвечаете на свои вопросы: все произошло именно так, потому что «мой муж надеялся, что я — умная, взрослая женщина, а я такой не была, я все еще не понимала, что мне надо делать в этой жизни».

Вы и сейчас не понимаете и спрашиваете совета.

Взрослые и мудрые женщины не манипулируют мужчиной через демонстративный суицид, они точно знают, чего хотят от жизни, от партнера, понимают, какого мужчину хотят видеть рядом с собой.

Есть распространенный стереотип среди девушек, особенно молодых, что настоящая любовь выдержит все испытания, пройдет через все трудности и будет охранять, поддерживать и оберегать. Да, это так.

Но есть ряд оговорок: это работает в том случае, когда любящие мужчина и женщина психологически взрослые (здоровая самооценка, опора на самого себя, принятие ответственности за свою жизнь и т.д.), когда у них одинаковые цели, планы, мечты, представления о жизни, работе, месте проживания, трате денег, о семье.

Тая, ответьте себе честно на вопрос: что у вас общего с вашим мужем, кроме первичной сильной влюбленности и ваших романтизированных представлениях об отношениях?

Ведь когда любовь постоянно сталкивается с внутренними (а не только внешними) преградами, она попросту иссякает.

 
 
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Наша читательница пишет, что из-за первой любви бросила учебу, семью и родной город. Но самопожертвование привело только к тому, что молодой муж попросил ее...
 
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