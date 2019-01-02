Житель Горок выиграл 3-комнатную квартиру от «Евроопта» в Минске

Дмитрий Бирилло из Горок стал обладателем главного приза в 101 туре игры «Удача в придачу!».





Счастливчика, которому досталась трехкомнатная квартира неподалеку от комплекса «Минск-Арена» и водохранилища «Дрозды», помог определить известный российский телеведущий, шоумен и журналист Дмитрий Дибров.

Также были разыграны три автомобиля «Джили Атлас», два денежных приза по 40 000 рублей и более 20 000 других призов.