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Житель Горок выиграл 3-комнатную квартиру от «Евроопта» в Минске

03.01.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Дмитрий Бирилло из Горок стал обладателем главного приза в 101 туре игры «Удача в придачу!».

 

Житель Горок выиграл 3-комнатную квартиру от «Евроопта» в Минске
Фото — igra.evroopt.by

 

Счастливчика, которому досталась трехкомнатная квартира  неподалеку от комплекса «Минск-Арена» и водохранилища «Дрозды», помог определить  известный российский телеведущий, шоумен и журналист Дмитрий Дибров.

Также  были разыграны три автомобиля «Джили Атлас», два денежных приза по 40 000 рублей и более 20 000 других призов.


 
Теги: Минск
 
 
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  Дмитрий Бирилло из Горок стал обладателем главного приза в 101 туре игры «Удача в придачу!».     Счастливчика, которому досталась трехкомнатная квартира ...
 
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