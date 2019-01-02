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Новые ставки единого налога начнут действовать с февраля

03.01.2019 08:24 — Разное | Аргументы и факты  
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Новые ставки единого налога начнут действовать с февраля
Фото из открытых источников

Физическим лицам – плательщикам единого налога исчисление единого налога налоговым органом будет производиться:

  • за январь 2019 года – по ставкам, установленным решениями областных и Минского городского Советов депутатов, действовавшими в декабре 2018 года;
  • за февраль 2019 года - декабрь 2020 года – по наименьшим ставкам, определяемым исходя из ставок, установленных решениями областных и Минского городского Советов депутатов, действовавшими в декабре 2018 года, либо из ставок, установленных в приложении 24 к Налоговому кодексу с учетом новых принятых областными и Минским городским Советами депутатов решений (при их принятии);
  • в отношении новых видов деятельности (нанесение аквагрима,  деятельность по упаковке товаров потребителей), по которым ставки единого налога в 2018 году не были установлены – по ставкам,  установленным в приложении 24 к Налоговому кодексу с учетом новых принятых областными и Минским городским Советами депутатов решений (при их принятии). 

Новые ставки единого налога начнут действовать с февраля
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Разъяснения для плательщиков единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц дало Министерство по налогам и сборам.
 
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