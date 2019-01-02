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Обрели свободу. Шесть громких разводов ушедшего года

03.01.2019 08:30 — Разное | Tut.by  
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Прошедший год нельзя назвать богатым на разводы, однако несколько звездных пар все же распались. Пока одни наслаждаются холостяцкой жизнью, другие все еще делят имущество. «Газета.Ru» — о главных разводах уходящего года.

Дженнифер Энистон и Джастин Теру

В начале 2018 года распался брак Дженнифер Энистон и Джастина Теру. Решение о разводе актеры приняли еще в конце 2017 года, однако рассказать об этом и оформить развод они решили только в феврале.

Актриса публично заявила, что решение о разводе было принято «взаимно и полюбовно».

Ченнинг Татум и Дженна Деван

Следом за Энистон и Теру Голливуд лишился одной из красивейших пар — Ченнинга Татума и Дженны Деван. Актеры подали на развод в марте этого года и рассказали об этом в соцсетях, уверив поклонников, что решение было принято обоюдно и бывшие супруги останутся друзьями. Звезды прожили вместе 9 лет.

Сергей и Матильда Шнуровы


Фото: instagram.com/shnurovs

25 мая солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров объявил о разводе с женой Матильдой. Шоумен написал об этом в своем инстаграме, попросив СМИ не нарушать их личное пространство и не беспокоить. Матильда рассказывала в своих интервью о том, что много раз пыталась спасти брак, закрывая глаза на измены мужа и «вцепившись в чувство любви».

Борис Джонсон и Марина Уилер


Фото: Reuters

Юрист Марина Уилер подала на развод с экс-министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном. Супруги прожили в браке 25 лет.

«Несколько месяцев назад, после 25 лет брака, мы решили, что в наших общих интересах — развестись. Мы приняли решение о разводе, и этот процесс запущен. Как друзья мы продолжим поддерживать наших четверых детей. Больше никаких комментариев не будет», — было сказано в совместном обращении супругов.

Евгений Петросян и Елена Степаненко


Кадр из программы "Пусть говорят"

В августе вся страна шутила про развод главных юмористов страны — Евгения Петросяна и Елены Степаненко — и с интересом наблюдала за развитием событий.

Артистка направила в суд иск о разделе совместно нажитого имущества со своим супругом: поначалу юморист называл эту информацию сплетнями, но вскоре развод и громкий раздел имущества скрыть было нельзя.


Кадр из программы «Вести»
 
 
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