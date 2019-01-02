Обрели свободу. Шесть громких разводов ушедшего года

Прошедший год нельзя назвать богатым на разводы, однако несколько звездных пар все же распались. Пока одни наслаждаются холостяцкой жизнью, другие все еще делят имущество. «Газета.Ru» — о главных разводах уходящего года.

Дженнифер Энистон и Джастин Теру

В начале 2018 года распался брак Дженнифер Энистон и Джастина Теру. Решение о разводе актеры приняли еще в конце 2017 года, однако рассказать об этом и оформить развод они решили только в феврале.

Актриса публично заявила, что решение о разводе было принято «взаимно и полюбовно».

Ченнинг Татум и Дженна Деван

Следом за Энистон и Теру Голливуд лишился одной из красивейших пар — Ченнинга Татума и Дженны Деван. Актеры подали на развод в марте этого года и рассказали об этом в соцсетях, уверив поклонников, что решение было принято обоюдно и бывшие супруги останутся друзьями. Звезды прожили вместе 9 лет.

Сергей и Матильда Шнуровы



Фото: instagram.com/shnurovs

25 мая солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров объявил о разводе с женой Матильдой. Шоумен написал об этом в своем инстаграме, попросив СМИ не нарушать их личное пространство и не беспокоить. Матильда рассказывала в своих интервью о том, что много раз пыталась спасти брак, закрывая глаза на измены мужа и «вцепившись в чувство любви».

Борис Джонсон и Марина Уилер



Фото: Reuters

Юрист Марина Уилер подала на развод с экс-министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном. Супруги прожили в браке 25 лет.

«Несколько месяцев назад, после 25 лет брака, мы решили, что в наших общих интересах — развестись. Мы приняли решение о разводе, и этот процесс запущен. Как друзья мы продолжим поддерживать наших четверых детей. Больше никаких комментариев не будет», — было сказано в совместном обращении супругов.

Евгений Петросян и Елена Степаненко



Кадр из программы "Пусть говорят"

В августе вся страна шутила про развод главных юмористов страны — Евгения Петросяна и Елены Степаненко — и с интересом наблюдала за развитием событий.

Артистка направила в суд иск о разделе совместно нажитого имущества со своим супругом: поначалу юморист называл эту информацию сплетнями, но вскоре развод и громкий раздел имущества скрыть было нельзя.



Кадр из программы «Вести»