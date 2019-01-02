«Квартиру получили с уже готовой отделкой». Первая история проекта «Моя кухня-3»

Вместе с мебельной фабрикой «ГеосИдеал» мы объявили о запуске третьего сезона проекта «Моя кухня». Сегодня публикуем историю новоселов: за 5,7 тысяч рублей им удалось обустроить помещение с уже готовой отделкой.

Прием заявок продолжается. Для того, чтобы стать участником, пришлите свою историю на kitchen3@tutbymedia.by.Три первых места получат три денежных приза: 700, 500 и 350 рублей соответственно. Условия конкурса вы можете прочитать тут .

О ремонте своей кухни нам рассказала читательница Наталья:

— Когда проходили первые сезоны проекта «Моя кухня», наш дом был только на стадии строительства. Мы с мужем смотрели, кто и как обустраивает свои кухни, черпали идеи, и вот, наконец, можем выставить на суд читателей уже полностью готовое помещение.



План кухни

Наша квартира находится в Минском районе, в деревне Копище. Мы получили ее уже с готовой современной отделкой от застройщика. Во всех помещениях, включая кухню, покрашены потолки, на стенах поклеены белые обои под покраску, а на полу уложен ламинат. Ничего переделывать мы не стали. Из-за этого полет нашей фантазии немного сужался: так, например, уже пришлось отказаться от плитки в качестве фартука. Розеток было достаточно изначально: мы спроектировали кухню так, чтобы их не пришлось переносить и тем самым портить стены.



Проект кухни

Это помещение объединено с гостиной: между ними нет дверей и перегородок, поэтому хотелось сделать кухню в спокойных тонах, чтобы она не привлекала к себе лишнего внимания. Перед тем, как заказывать изготовление и установку гарнитура, промониторили цены в нескольких фирмах. В итоге выбрали «Просто мебель». Что интересно: стоимость одного и того же проекта с использованием одинаковых материалов отличается в разных компаниях существенно.





Материал фасадов — серый перламутровый ламинированный ДСП, столешница и скинали — песочный дуб. Этот оттенок старались подобрать в тон ламината. На старой квартире у нас тоже была кухня из ламинированного ДСП. Этот материал хорошо показал себя в эксплуатации, поэтому решили не переплачивать. Дизайн гарнитура подсмотрели в интернете. Во время замера показали дизайнеру из мебельной фирмы, что и как мы примерно хотим. Уже на основе наших размеров был создан проект.

Принципиально хотели верхние шкафы до потолка: так кухня выглядит как-то более цельно, немного визуально «вытягивается», ну и самое главное — появляется больше места для хранения всего того, чем пользуемся нечасто. Также принципиально отказались от открытых полочек, потому что они, как правило, быстро «обрастают» всякими мелочами, собирающими пыль. Стиль кухни больше близок к неоклассике.





Еще один наш любимчик — раздвижной обеденный стол, столешница которого сделана из плитки. Это делает его более долговечным. Стулья переехали с нами из старой квартиры, поэтому их ножки немного не вписываются в общий стиль кухни, но по цвету они подходят, поэтому пока оставили.

На кухне отказались от плотных занавесок: их заменяют кассетные рольшторы, которые не собирают пыль и жир в помещении, не скрадывают пространство. Тюль шили на заказ.

Большая часть техники тоже переехала из старой квартиры. Возможно, уместнее было бы сделать все встраиваемое, но пока приборы в идеальном рабочем состоянии, жалко их менять. Варочная поверхность и духовой шкаф — от белорусского производителя, который еще ни разу не подводил в эксплуатации. Микроволновой печи уже лет восемь, сейчас такую модель вряд ли можно найти в продаже. Мойка сделана из искусственного камня. Нам нужен был смеситель с выходом для фильтра именно в бронзовом цвете, поэтому на нем сэкономить не получилось.





Интересную идею по размещению телевизора предложил муж. Поскольку кухня совмещена с гостиной, не было смысла ставить два экрана. Установили телевизор на поворотный кронштейн. Таким образом, теперь его можно смотреть, сидя за обеденным столом.





Мы своей кухней остались довольны. Исключение — выбивающиеся из общего стиля стулья и не встраиваемая техника, которую, возможно, когда-нибудь и поменяем. Может быть, другие читатели что-то возьмут на заметку из нашего проекта.

Смета:

Кухонный гарнитур (включая доставку и установку) 3550 рублей Обеденный стол 373 рубля Варочная поверхность ≈ 400 рублей Духовой шкаф ≈ 400 рублей Вытяжка ≈ 200 рублей Мойка 300 рублей Смеситель ≈ 300 рублей Тюль ≈ 150 рублей Итого ≈ 5670 рублей

Комментирует Александр Радионов, дизайнер-конструктор мебельной фабрики «ГеосИдеал»:

— При первом взгляде на этот проект заметно, что хозяева попытались достичь гармонии в цветовой гамме кухни: спокойный серый цвет фасадов удачно сочетается с древесным декором столешницы и скиналей. Видно, что владельцы стараются следовать современным тенденциям мебельного искусства в области кухонь. Высокие шкафы до потолка — это тоже тренд.

Задумка была хороша, но реализация проекта показала, что недостаточно понимать модные веяния, важно еще грамотно их реализовывать. Здесь имеются некоторые ошибки. Самая очевидная — сочетание абсолютно плоского фасада с классической ручкой — это очень спорное решение в данной ситуации. Также не вписываются в общий современный лаконичный стиль люстра, стулья. Рисунок занавесок не сочетается с декором столешницы обеденного стола.

Дисбаланс в восприятие кухни вносит сочетание техники и фурнитуры, сделанных из материалов разных цветов. Плинтус столешницы цвета алюминия, хромированный рейлинг, медный кран, бронзовая ручка, «деревянный» духовой шкаф, белая варочная панель и мойка песочного оттенка. По отдельности, может быть, они и подошли бы к общей цветовой гамме, но одновременно — вряд ли.

Понятно, что хозяева пытались в новом проекте использовать уже имеющуюся технику и мебель, но в результате получился эдакий дизайнерский винегрет. Ну, и, конечно же, ни о какой «неоклассике» речь идти не может.

Чтобы немного исправить ситуацию, я рекомендую заменить бронзовые ручки на более современные и лаконичные по форме. Плинтус столешницы должен быть «деревянным», в цвет рабочей поверхности и скиналей. Рисунок тюля стоит поменять на более строгий, соответствующий общей стилистике кухни. Требует замены и «бронзовый» смеситель: хромированный в таком контексте будет смотреться органичнее.

Все эти недостатки не умаляют других достоинств проекта. С точки зрения эргономики кухня спроектирована грамотно: хозяйничать на ней будет удобно. «Рабочий треугольник» (холодильник — мойка — плита) сформирован правильно. А все ошибки, при необходимости, можно довольно легко исправить.

Партнер проекта:





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