Исторические факты или события прошлого под другим углом

Ученые продолжают удивлять нас различными историческими открытиями и загадками. Но и без них хватает фактов, событий и личностей, которые могут нас удивить и даже заставить взглянуть на события прошлого под другим углом.

Мы нашли еще несколько таких фактов и спешим поделиться ими с вами.

Охота на мамонта не была обычным явлением для человека эпохи палеолита. Скорее всего, люди искали уже умерших животных, чтобы использовать мясо, шкуры и кости.

3 из 10 самых кровопролитных войн в истории произошли на территории Китая.

Печать на гробнице фараона Тутанхамона оставалась нетронутой на протяжении 3 255 лет!

Самому молодому Папе Римскому было 11 лет.

Доподлинно неизвестно, кто отбил Сфинксу нос. Существует изображение Сфинкса без носа, датированное 1737 годом — за 60 лет до того, как в Египте высадился Наполеон.

Еще в конце XIX — начале XX века в Англии можно было привести жену на рынок и выставить ее на продажу. Этот обычай был аналогом развода для простолюдинов.

К 100-летнему юбилею Отечественной войны 1812 года в Российской империи были найдены не только живые свидетели событий, но даже участники Бородинской битвы.

Автор знаменитых философских трактатов о воспитании — Жан-Жак Руссо — отдал всех своих 5 детей в воспитательный дом.

В Великобритании до сих пор хранится кусочек торта со свадьбы королевы Виктории и принца Альберта. Да, свадьба была в 1840 году.

Джордж Вашингтон — один из самых известных президентов США — никогда не жил в Белом доме. В то время здание еще не было построено.

Художник Сэмюэл Морзе слишком поздно получил известие о внезапной болезни жены и не успел к ней до ее смерти. Это побудило его углубиться в изучение способов быстрой доставки сообщений на расстояния.

Осенью 1914 года при наступлении немецких войск на Париж 5 000 французских солдат были за ночь переброшены к линии фронта на парижских такси.

Советские археологи вскрыли могилу Тамерлана 20 июня 1941 года.

В 1947 году в Великобритании еще действовала карточная система. Правительству пришлось выделить дополнительные карточки на пошив платья Елизаветы II.

Первый человек в космосе — Юрий Гагарин — не управлял кораблем «Восток-1». Весь полет проходил в автоматическом режиме.

Последняя смертная казнь в Западной Европе была совершена не с помощью яда или огнестрельного оружия. Приговоренного казнили с помощью гильотины. Это было в 1977 году.

В 1969 году произошел кровопролитный военный конфликт между Сальвадором и Гондурасом. Формальным поводом для него стали напряженные футбольные матчи за право участия в чемпионате мира 1970 года.

Джимми Никол — британский музыкант, который формально был 5-м членом группы «Битлз». Он подменял Ринго Старра на 8 концертах группы в Гонконге, Дании, Голландии и Австралии, чтобы турне не останавливалось.