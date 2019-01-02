|
Исторические факты или события прошлого под другим углом
03.01.2019 — Разное | Новости Хотимска
Ученые продолжают удивлять нас различными историческими открытиями и загадками. Но и без них хватает фактов, событий и личностей, которые могут нас удивить и даже заставить взглянуть на события прошлого под другим углом.
Мы нашли еще несколько таких фактов и спешим поделиться ими с вами.
Охота на мамонта не была обычным явлением для человека эпохи палеолита. Скорее всего, люди искали уже умерших животных, чтобы использовать мясо, шкуры и кости.
3 из 10 самых кровопролитных войн в истории произошли на территории Китая.
Печать на гробнице фараона Тутанхамона оставалась нетронутой на протяжении 3 255 лет!
Самому молодому Папе Римскому было 11 лет.
Доподлинно неизвестно, кто отбил Сфинксу нос. Существует изображение Сфинкса без носа, датированное 1737 годом — за 60 лет до того, как в Египте высадился Наполеон.
Еще в конце XIX — начале XX века в Англии можно было привести жену на рынок и выставить ее на продажу. Этот обычай был аналогом развода для простолюдинов.
К 100-летнему юбилею Отечественной войны 1812 года в Российской империи были найдены не только живые свидетели событий, но даже участники Бородинской битвы.
Автор знаменитых философских трактатов о воспитании — Жан-Жак Руссо — отдал всех своих 5 детей в воспитательный дом.
В Великобритании до сих пор хранится кусочек торта со свадьбы королевы Виктории и принца Альберта. Да, свадьба была в 1840 году.
Джордж Вашингтон — один из самых известных президентов США — никогда не жил в Белом доме. В то время здание еще не было построено.
Художник Сэмюэл Морзе слишком поздно получил известие о внезапной болезни жены и не успел к ней до ее смерти. Это побудило его углубиться в изучение способов быстрой доставки сообщений на расстояния.
Осенью 1914 года при наступлении немецких войск на Париж 5 000 французских солдат были за ночь переброшены к линии фронта на парижских такси.
Советские археологи вскрыли могилу Тамерлана 20 июня 1941 года.
В 1947 году в Великобритании еще действовала карточная система. Правительству пришлось выделить дополнительные карточки на пошив платья Елизаветы II.
Первый человек в космосе — Юрий Гагарин — не управлял кораблем «Восток-1». Весь полет проходил в автоматическом режиме.
Последняя смертная казнь в Западной Европе была совершена не с помощью яда или огнестрельного оружия. Приговоренного казнили с помощью гильотины. Это было в 1977 году.
В 1969 году произошел кровопролитный военный конфликт между Сальвадором и Гондурасом. Формальным поводом для него стали напряженные футбольные матчи за право участия в чемпионате мира 1970 года.
Джимми Никол — британский музыкант, который формально был 5-м членом группы «Битлз». Он подменял Ринго Старра на 8 концертах группы в Гонконге, Дании, Голландии и Австралии, чтобы турне не останавливалось.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ученые продолжают удивлять нас различными историческими открытиями и загадками. Но и без них хватает фактов, событий и личностей, которые могут нас удивить и даже...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)