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Пчелы — парфюмеры

03.01.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Это удивительное насекомое напоминает драгоценную брошку. Но его уникальность заключается не только в красивой внешности. В этой статье мы расскажем об удивительном виде орхидных пчел — Euglossini. По сравнению с другими сородичами они не слишком организованы, но их умение собирать нектар достойно высших оценок.

В чем же их особенность? Во-первых, Euglossini ради своей цели, цветов с нужным им запахом, умеют преодолевать огромные расстояния. Кроме того, только у них есть невероятно длинный хоботок, с помощью которого они извлекают капельки нектара из труднодоступных недр орхидей. Такого «инструмента» нет ни у одного другого вида перепончатокрылых. Но самое главное, эти пчелы умеют создавать «духи» из сложных сочетаний цветочных ароматов.

Орхидные пчелы относятся к группе корзиночных, все потому, что у них есть особая корзинка для пыльцы, состоящая из длинных волосков. Эти насекомые за годы эволюции так и не приобрели столь свойственный другим пчелам социальный строй. Проще говоря, у них нет разделения на трутней, рабочих особей и царицу-матку. Они вообще предпочитают одиночный образ жизни или собираются очень маленькими группами. Тем не менее гнездо они строят совместно.

 
 
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Это удивительное насекомое напоминает драгоценную брошку. Но его уникальность заключается не только в красивой внешности. В этой статье мы расскажем об...
 
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