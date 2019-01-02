Дорожные знаки нового образца появятся в Беларуси

Изменения вступили в силу с 1 января 2019 года.

Согласно государственному стандарту нового образца СТБ 1300-2014 «Технические средства дорожного движения. Правила применения», на пешеходных переходах вблизи школ, детсадов и поликлиник будут устанавливаться знаки мама с ребёнком «Служите примером своему ребёнку!»

Кроме этого, определены знаки автозаправочных станций. Теперь для АЗС будут применяться разные дорожные указатели. Это будет зависеть от наличия оборудования для зарядки электромобилей.

Помимо всего прочего, новые знаки будут использоваться для обозначения сельских населённых пунктов, кроме городков. Обновлённый стандарт убирает необходимость устанавливать знак «Искусственная неровность» на участках дорог, где ограничение скорости составляет 20 километров в час, а также не будет наноситься разметка.