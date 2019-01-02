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Послепраздничное: 10 способов избавиться от запаха алкоголя и перегара
03.01.2019 — Разное | Новости Волковыска
После любых длительных праздников, сопровождающихся активными возлияниями, рано или поздно наступает ужасный момент – осознание того, что вот завтра на работу, а ваш парфюм это перегар, которым несёт так, что людям в глаза смотреть стыдно. И ладно ещё, если работа не подразумевает тесного контакта с людьми – сидишь себе где-то в уголке, стараясь особо не дышать и включать чаще кондиционер и вентилятор – и всё вроде нормально. А если этот вариант не прокатывает? Ничего, выход есть.
Эти советы помогут сделать так, что никто и не догадается, что вы пили.
Только не забывайте, что запах алкоголя отличается от перегара.
Перегар и запах алкоголя — это две разные вещи. Но зачастую они комбинируются и выдают особо стойкий и пикантный душок.
С запахом алкоголя все намного проще. Он появляется и остается до тех пор, пока капли спиртного имеются во рту (в том числе на зубах и нёбе), пищеводе или желудке.
Обычная чистка зубов или полоскание могут с ним справиться.
Что касается перегара, то здесь все сложнее. Он появляется в результате продуктов распада этанола, которые попадают в организм после того, как за переработку попавшего в кровь горячительного взялась печень. Достаточно 60–90 минут, чтобы появился перегар.
Как избавиться от запаха алкоголя?
Эти советы помогут заглушить запах, но не заставят исчезнуть пары алкоголя из выдыхаемого воздуха в алкотестор. Они помогут замаскировать запах на 15-40 минут.
1. Почистите зубы
Лучше выбрать пасту с мятным вкусом.
2. Как следует прополощите рот и горло
Эффективнее всего делать это в два этапа: сначала обычной водой, затем гигиеническим ополаскивателем для полости рта и дёсен. Это поможет с большей эффективностью перебить спиртовой запах.
3. Выпейте натуральный кофе
За счет своих ароматических масел кофе сможет на время затмить алкогольные пары.
Для пущего эффекта кофе лучше пить без сахара и молока, а прежде чем сделать глоток, несколько секунд подержите жидкость во рту.
4. Воспользуйтесь жвачкой
5. Натуральные ароматизаторы
Самыми эффективными в этом плане считаются петрушка, кинза и мускатный орех. Неплохо зарекомендовали себя жареные подсолнечные семечки.
Как избавиться от перегара?
6. Сделайте зарядку
7. Пейте больше жидкости
В приоритете должны быть кофе, чёрный и зелёный чай. Кофеин в этих напитках пробуждает мочегонный эффект и стимулируют работу почек. Благодаря этому организм быстрее выводит дурно пахнущие химические соединения.
8. Примите тёплый душ
Тёплая вода раскрывает и очищает поры, ускоряя выведение токсинов этим путём.
Но максимальный эффект окажет контрастный душ ( чередование холодной и горячей воды), который к тому же улучшает обмен веществ.
9. Правильно позавтракайте
Выбирайте продукты богатые аминокислотами и белком. Например, подойдут яичница или стейк.
10. Добавьте перца
Острые пряности вроде перца чили или горчицы умеют отлично ускорять обмен веществ.
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После любых длительных праздников, сопровождающихся активными возлияниями, рано или поздно наступает ужасный момент – осознание...
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