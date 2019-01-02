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Послепраздничное: 10 способов избавиться от запаха алкоголя и перегара

03.01.2019 — Разное | Новости Волковыска  
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Послепраздничное: 10 способов избавиться от запаха алкоголя и перегара

После любых длительных праздников, сопровождающихся активными возлияниями, рано или поздно наступает ужасный момент – осознание того, что вот завтра на работу, а ваш парфюм это перегар, которым несёт так, что людям в глаза смотреть стыдно. И ладно ещё, если работа не подразумевает тесного контакта с людьми – сидишь себе где-то в уголке, стараясь особо не дышать и включать чаще кондиционер и вентилятор – и всё вроде нормально. А если этот вариант не прокатывает? Ничего, выход есть.

Эти советы помогут сделать так, что никто и не догадается, что вы пили.

Только не забывайте, что запах алкоголя отличается от перегара.

Перегар и запах алкоголя — это две разные вещи. Но зачастую они комбинируются и выдают особо стойкий и пикантный душок.

С запахом алкоголя все намного проще.  Он появляется и остается до тех пор, пока капли спиртного имеются во рту (в том числе на зубах и нёбе), пищеводе или желудке.

Обычная чистка зубов или полоскание могут с ним справиться.

Что касается перегара, то здесь все сложнее. Он появляется в результате продуктов распада этанола, которые попадают в организм после того, как за переработку попавшего в кровь горячительного взялась печень. Достаточно  60–90 минут, чтобы появился перегар.

Как избавиться от запаха алкоголя?

Эти советы помогут заглушить запах, но не заставят исчезнуть пары алкоголя из выдыхаемого воздуха в алкотестор.  Они помогут замаскировать запах на 15-40 минут.

1. Почистите зубы

Лучше выбрать пасту с мятным вкусом.

2. Как следует прополощите рот и горло

Эффективнее всего делать это в два этапа: сначала обычной водой, затем гигиеническим ополаскивателем для полости рта и дёсен. Это поможет с большей эффективностью перебить спиртовой запах.

3. Выпейте натуральный кофе

За счет своих ароматических масел кофе сможет на время затмить алкогольные пары.

Для пущего эффекта кофе лучше пить без сахара и молока, а прежде чем сделать глоток, несколько секунд подержите жидкость во рту.

4. Воспользуйтесь жвачкой

5. Натуральные ароматизаторы

Самыми эффективными в этом плане считаются петрушка, кинза и мускатный орех. Неплохо зарекомендовали себя жареные подсолнечные семечки.

Как избавиться от перегара?

6. Сделайте зарядку 

7. Пейте больше жидкости

В приоритете должны быть кофе, чёрный и зелёный чай. Кофеин в этих напитках пробуждает мочегонный эффект и стимулируют работу почек. Благодаря этому организм быстрее выводит дурно пахнущие химические соединения.

8. Примите тёплый душ

Тёплая вода раскрывает и очищает поры, ускоряя выведение токсинов этим путём.

Но максимальный эффект окажет контрастный душ ( чередование холодной и горячей воды), который к тому же улучшает обмен веществ.

9. Правильно позавтракайте

Выбирайте продукты богатые аминокислотами и белком. Например, подойдут яичница или стейк.

10. Добавьте перца

Острые пряности вроде перца чили или горчицы умеют отлично ускорять обмен веществ.

 
 
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