|
Чем запомнился 2018 год для белорусских банков?
Банк года 2017
19 апреля в Минске были
Финансовый портал Myfin.by – учредитель премии «Банк года».
Изменились условия выдачи кредитов населению
Нацбанк скорректировал условия выдачи кредитов населению в Беларуси, чтобы
Новая инструкция Национального банка о порядке предоставления денежных средств в форме кредита и их возврата (погашения) разработана на основе международного опыта. Основные положения документа вступили в силу с 7 апреля. Положения о применении коэффициента долговой нагрузки и показателей обеспеченности кредита было предусмотрено ввести с 1 мая.
Ставка рефинансирования в июне в Беларуси достигла исторического минимума
С 27 июня Нацбанк РБ снизил ставку рефинансирования с 10,5% до 10%. Это минимальный показатель для Беларуси за последние десять лет. Ранее в 2018 году ставка рефинансирования снижалась в феврале: с 11% до 10,5%.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Myfin.by вспоминает основные события на банковском рынке в 2018 году.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)