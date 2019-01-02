Чем запомнился 2018 год для белорусских банков?

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Банк года 2017

19 апреля в Минске были объявлены победители и призеры в различных номинациях премии «Банк года 2017». Награды были вручены лучшим по итогам 2017 года коммерческим банкам, которые работают в Беларуси. Победители были определены в 13 номинациях. Обладателем Гран-при стал МТБанк.

Финансовый портал Myfin.by – учредитель премии «Банк года».

Изменились условия выдачи кредитов населению

Нацбанк скорректировал условия выдачи кредитов населению в Беларуси, чтобы избавить людей и банки от неоправданных рисков.

Новая инструкция Национального банка о порядке предоставления денежных средств в форме кредита и их возврата (погашения) разработана на основе международного опыта. Основные положения документа вступили в силу с 7 апреля. Положения о применении коэффициента долговой нагрузки и показателей обеспеченности кредита было предусмотрено ввести с 1 мая.

Ставка рефинансирования в июне в Беларуси достигла исторического минимума

С 27 июня Нацбанк РБ снизил ставку рефинансирования с 10,5% до 10%. Это минимальный показатель для Беларуси за последние десять лет. Ранее в 2018 году ставка рефинансирования снижалась в феврале: с 11% до 10,5%.