На ЧЕ-2019 по фигурному катанию в Минске приедут чемпионы Олимпийских игр и мира

Объявлены имена участников чемпионата Европы по фигурному катанию на коньках , который впервые пройдет в Минске с 21 по 27 января. Среди них лидеры мирового фигурного катания: Алина Загитова (Россия), Хавьер Фернандес (Испания), Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (Франция).



Фото: Алена Шукало

В мужском фигурном катании главной звездой будет легендарный испанец Хавьер Фернандес — чемпион мира 2015 и 2016, бронзовый призер Олимпийских игр 2018 и действующий чемпион Европы. На его счету уникальное достижение — он выиграл чемпионат Европы шесть раз подряд и в Минске может завоевать уже седьмое золото. В числе его конкурентов россияне Михаил Коляда (бронза ЧМ 2018, бронза ЧЕ 2017, 2018) и Максим Ковтун (серебро ЧЕ 2018).

В женском одиночном катании все взоры наверняка будут прикованы к олимпийской чемпионке 2018 Алине Загитовой, которая в конце года также стала серебряным призером финала Гран-при 2018/2019 в Канаде. Также Россию будут представлять Станислава Константинова и Софья Самодурова, которые в конце декабря обошли Загитову на чемпионате России.

В соревнованиях пар выступят французы Ванесса Джеймс и Морган Дипре, которые недавно выиграли золото финала Гран-при 2018/2019. Среди претендентов на высокие места также российская пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов — серебряные медалисты чемпионата мира 2018, бронзовые призеры финала Гран-при 2018/2019.



Фото: Алена Шукало

Одной из изюминок чемпионата станет выступление в танцах на льду знаменитой французской пары Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон — чемпионов мира 2015, 2016, 2018, серебряных призеров Олимпийских игр 2018. В числе их конкурентов будут россияне Виктория Синицина/ Александр Кацалапов (серебро финала Гран-при 2018/2019) и итальянский дуэт Шарлен Гийяр/Марко Фаббри (бронза финала Гран-при 2018/2019).

Беларусь на чемпионате Европы будут представлять Яков Зенько (мужское одиночное катание), а также Анна Кубликова и Юрий Гулицкий (танцы на льду). Официальный список участников соревнований опубликован на сайте Белорусского союза конькобежцев и официальной странице чемпионата.

Церемония открытия чемпионата состоится 23 января. Соревнования будут проходить со среды 23 января по субботу 26 января включительно. 21 и 22 января зрители смогут посетить официальные тренировки. Закроет чемпионат 27 января гала-концерт с участием призеров соревнований.

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