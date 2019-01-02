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Банк ВТБ (Беларусь) провел конкурс красоты среди сотрудниц
Победительницей конкурса стала Маргарита Левандовская (г.Минск), звания «Мисс фото», а также титула «Первая вице Мисс» удостоена Надежда Куземко (г.Минск), второй вице Мисс стала Екатерина Ровба (г.Лида).
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В интернет-конкурсе за звание Мисс ВТБ 2018 соревновались 23 сотрудницы банка из головного офиса, а также региональных дирекций и дополнительных офисов со всей...
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