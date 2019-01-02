ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Банк ВТБ (Беларусь) провел конкурс красоты среди сотрудниц

03.01.2019 10:06 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A
Банк ВТБ (Беларусь) провел конкурс красоты среди сотрудниц
Банк ВТБ (Беларусь) провел конкурс красоты среди сотрудниц

Победительницей конкурса стала Маргарита Левандовская (г.Минск), звания «Мисс фото», а также титула «Первая вице Мисс» удостоена Надежда Куземко (г.Минск), второй вице Мисс стала Екатерина Ровба (г.Лида).

Банк ВТБ (Беларусь) провел конкурс красоты среди сотрудниц

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В интернет-конкурсе за звание Мисс ВТБ 2018 соревновались 23 сотрудницы банка из головного офиса, а также региональных дирекций и дополнительных офисов со всей...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минчанин о том, как начал бегать и избавился от «бордюра» на животе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
03.01.2019
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика