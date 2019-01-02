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На заправках Белоруснефти подешевело топливо

03.01.2019 09:39 — Разное | Myfin  
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На заправках Белоруснефти подешевело топливо
Фото носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Таким образом, с 3 января на АЗС «Белоруснефть» литр бензина АИ-95-К5 стоит 1,52 рубля вместо 1,54 рублей, литр бензина BN-92 реализуется по цене 1,41 рубля вместо 1,43 рублей, литр АИ-98-К5 стоит 1,63 рубля вместо 1,65 рублей. Дизтопливо реализуется по цене 1,53 рубля за литр вместо 1,54 рублей.

 
 
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Бензин марок АИ-95-К5, BN-92, АИ-98-К5 подешевел на 2 копейки, цена на дизельное топливо снизилась на 1 копейку.
 
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