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«Иронию судьбы» назвали вредной для христиан

03.01.2019 09:46 — Разное | UDF  
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Кадр: фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!»
Митрополит Рязанский Марк раскритиковал ценности, заложенные в фильм «Ирония судьбы, или С легким паром», и назвал идею картины противоречащей христианским установкам. Его новогоднее видеобращение опубликовано на сайте Рязанской епархии.

По словам митрополита, идея комедии, которая, на первый взгляд, не кажется плохой, на самом деле не может быть положительной. Он напомнил, что обретение главным героем новой любви построено на предательстве своей невесты.

Также митрополит отметил, что идея новогоднего чуда противоречит ценностным установкам христианина. «Мы говорим о том, что нужно работать над собой, что любой результат является следствием постоянного труда. А здесь совсем другая картина: для того, чтобы случилось чудо, не нужен труд, можно просто встретиться, посидеть, напиться — и чудо произойдет само собой», — возмутился он.

По его мнению, такая идея вредна для христиан, поскольку «наполняет душу человека ложными, несбыточными мечтаниями».

В то же время глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заступился за традиционный новогодний фильм «Ирония судьбы, или С легким паром», который ранее назвали противоречащим христианским ценностям. Об этом он написал в Telegram-канале.

Легойда отметил, что озвученное митрополитом Рязанским мнение — лишь частная позиция, которая не отражает официальной позиции РПЦ. «Как всякое произведение искусства, фильм может нравиться или не нравиться любому человеку. В том числе и митрополиту. Это его личное мнение. С которым можно соглашаться или не соглашаться», — подчеркнул он.

По словам представителя РПЦ, комедия Эльдара Рязанова — «прекрасная и добрая новогодняя сказка. О любви и дружбе. Любимая миллионами телезрителей». Он призвал всех зрителей киноленты стать в новом году добрее и ближе друг к другу.

В ноябре сообщалось, что россияне назвали комедию Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром» одним из символов России. Девять процентов опрошенных посчитали фильм культурным символом единства.

 
 
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Митрополит Рязанский Марк раскритиковал ценности, заложенные в фильм, и назвал идею картины противоречащей христианским установкам.
 
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