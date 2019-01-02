«Иронию судьбы» назвали вредной для христиан



Кадр: фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!»

По словам митрополита, идея комедии, которая, на первый взгляд, не кажется плохой, на самом деле не может быть положительной. Он напомнил, что обретение главным героем новой любви построено на предательстве своей невесты.Также митрополит отметил, что идея новогоднего чуда противоречит ценностным установкам христианина.— возмутился он.По его мнению, такая идея вредна для христиан, посколькуВ то же время глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заступился за традиционный новогодний фильм «Ирония судьбы, или С легким паром», который ранее назвали противоречащим христианским ценностям. Об этом он написал вЛегойда отметил, что озвученное митрополитом Рязанским мнение — лишь частная позиция, которая не отражает официальной позиции РПЦ.— подчеркнул он.По словам представителя РПЦ, комедия Эльдара Рязанова —Он призвал всех зрителей киноленты стать в новом году добрее и ближе друг к другу.В ноябре сообщалось, что россияне назвали комедию Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром» одним из символов России. Девять процентов опрошенных посчитали фильм культурным символом единства.