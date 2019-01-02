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Российские олигархи потеряли шесть миллиардов долларов

03.01.2019 09:18 — Разное | UDF  
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Леонид Михельсон. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
Российские миллиардеры потеряли в 2018 году почти шесть миллиардов долларов. Расчеты проведены РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Всего в список из 500 богатейших человек мира входят 25 россиян. Увеличить свое состояние удалось девяти из них.

Первое место среди россиян занимает один из владельцев «Норникеля» Владимир Потанин с 19,6 миллиарда долларов. Его состояние за год выросло на 687 миллионов.

Следом расположились совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, который в 2018-м стал богаче на 2,77 миллиарда долларов (до 19,4 миллиарда), и основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин, на счету которого 17,9 миллиарда долларов (минус 146 миллионов).

Дальше по списку идут владелец «Северстали» Алексей Мордашов (17,4 миллиарда долларов, минус 2,33 миллиарда), совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов (16 миллиардов долларов, плюс 3,45 миллиарда).

 
 
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Всего в список из 500 богатейших человек мира входят 25 россиян.
 
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