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Российские олигархи потеряли шесть миллиардов долларов
Леонид Михельсон. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
Всего в список из 500 богатейших человек мира входят 25 россиян. Увеличить свое состояние удалось девяти из них.
Первое место среди россиян занимает один из владельцев «Норникеля» Владимир Потанин с 19,6 миллиарда долларов. Его состояние за год выросло на 687 миллионов.
Следом расположились совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, который в 2018-м стал богаче на 2,77 миллиарда долларов (до 19,4 миллиарда), и основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин, на счету которого 17,9 миллиарда долларов (минус 146 миллионов).
Дальше по списку идут владелец «Северстали» Алексей Мордашов (17,4 миллиарда долларов, минус 2,33 миллиарда), совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов (16 миллиардов долларов, плюс 3,45 миллиарда).
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Всего в список из 500 богатейших человек мира входят 25 россиян.
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