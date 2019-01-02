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Лукашенко попал в тройку упоминаемых иностранных персон в российских СМИ

03.01.2019 09:01 — Разное | UDF  
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Александр Лукашенко
За год Александр Лукашенко в рейтинге самых упоминаемых иностранных политиков в российских СМИ поднялся с 6-го места на 3-е. Больше медиа России писали лишь о Дональде Трампе и Петре Порошенко.

Таковы данные "Системы комплексного анализа новостей" (СКАН), созданной "Интерфаксом".

В рейтинге самых упоминаемых в СМИ иностранных персон на первом месте остался президент США Дональд Трамп, чье имя фигурировало в российской прессе с начала года 1 389 201 раз. За ним следует президент Украины Петр Порошенко (646 829 упоминаний), белорусский лидер Александр Лукашенко (191 781), который поднялся на третье место с шестого по итогам прошлого года, и британский премьер Тереза Мэй (187 015), улучшившая свою позицию сразу на 9 пунктов - с 13-й позиции на четвертую.

Президент Франции Эммануэль Макрон остался на пятом месте (180 760), северокорейский лидер Ким Чен Ын - на шестом (177 183 ссылок, в 2017 году у него было 15-е место), президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - на седьмом (175 992).

Далее следует канцлер Германии Ангела Меркель (172 150), президент Сирии Башар Асад (168 035) и бывший президент Украины Виктор Янукович (164 932 упоминания).

Значение рейтинга определяется по количеству документов с упоминанием той или иной персоны за указанный период, поступивших в СКАН из центральных и региональных СМИ, информационных агентств, специализированных и отраслевых изданий, ТВ и радио, интернет-сайтов.

 
Теги: Новости
 
 
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За год Александр Лукашенко в рейтинге самых упоминаемых иностранных политиков в российских СМИ поднялся с 6-го места на 3-е.
 
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