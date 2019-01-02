"Край света" оказался похожим на снеговика: первые фото с самых дальних окраин Солнечной системы



Ultima Thule совершает полный оборот за 15 часов. Фото: NASA





Цвет астероида - красный. Фото: NASA/JHU-APL/SWRI





Команда, отвечающая за зонд "Новые горизонты", празднует успех. Фото: NASA/JHU-APL/SWRI





Что дальше?

Аппарату удалось сфотографировать поверхность астероида (486958) 2014 MU69. Он расположен далеко за орбитой Нептуна и известен как Ultima Thule ("Край света"). Это первые в истории фотографии поверхности этого астероида.Оказалось, что астероид представляет собой два соединенных друг с другом тела и больше всего напоминает снеговика.Астрономы предполагали, что астероид может состоять из двух связанных друг с другом тел, и полученные фотографии подтверждают эту теорию.В НАСА подтвердили, что зонд после пролета мимо ледяного астероида остался в рабочем состоянии. Аппарат вылетел с Земли 12 лет назад.Ultima Thule расположен в так называемом поясе Койпера - третьем слое Солнечной системы после пояса внутренних планет и пояса внешних газовых гигантов.Ultima Thule был обнаружен всего четыре года назад, о его расположении и движении известно намного меньше, чем о большинстве планет Солнечной системы.Этот пояс состоит из малых замороженных тел, чьи орбиты максимально удалены от Солнца и восьми основных планет.Возможно, в пояс Койпера входят тысячи таких тел, как Ultima Thule, а их обледеневшее состояние почти наверняка послужит ключом к пониманию условий формирования Солнечной системы 4,6 млрд лет назад.Данные, полученные от зонда, также указывают, что Ultima Thule - чрезвычайно темный астероид: его самые светлые части отражают лишь 13% солнечного света, а самые темные - всего лишь 6%. Это сравнимо с тем, как отражает свет земляная смесь для горшков.Но Ultima Thule при этом оказался красного цвета.Глава этого проекта НАСА Алан Стерн сказал, что добраться до астероида было непростой задачей.- сказал он.Зонд "Новые горизонты" передал на Землю лишь около одного процента собранной им информации. Полностью она будет получена в течение ближайших 20 месяцев.Ученым предстоит исследовать полученную от зонда информацию. Они также попросят НАСА продлить его миссию.Они надеются слегка изменить траекторию полета зонда с тем, чтобы в ближайшее десятилетие он посетил еще один астероид в поясе Койпера.У зонда должно оставаться достаточно энергии для подобного полета. Более того, на его борту должно быть достаточно электроэнергии для того, чтобы его инструменты продолжали работать до 2030-х годов, и тогда, может быть, ему даже удастся передать на Землю информацию о том, как он покинет Солнечную систему.