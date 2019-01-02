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Из Украины выслали белоруса, которого СБУ назвала "пророссийским пропагандистом"
Фото: tvc.ru
В сообщении Службы безопасности отмечается, что Карназыцкий "жил в Украине нелегально, публично распространял фейковую информацию", "распространял антиукраинскую пропаганду". Белорус позиционировал себя, как политолог, выступал с комментариями в СМИ. СБУ обратила внимание на его выступления на ряде телеканалов, в которых "он ставил под сомнение признанные международным сообществом доказательства присутствия войск страны-агрессора на временно оккупированных территориях нашего государства". К тому же неоднократно публиковался в медиа-ресурсах, подконтрольных самопровозглашенным "ДНР" и "ЛНР".
Павлу Карназыцкому запрещен въезд в Украину на три года.
Карназыцкий был известным оппозиционным деятелем в Беларуси во второй половине 1990-х. Переходил из одной организации в другую, некоторые возглавлял (например, "Молодую громаду"). А потом признался, что его завербовал КГБ. Вскоре после этого уехал в Украину.
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2 января из Украины выслали на родину гражданина Беларуси Павла Карназыцкого.
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