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Из Украины выслали белоруса, которого СБУ назвала "пророссийским пропагандистом"

03.01.2019 08:33 — Разное | UDF  
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Фото: tvc.ru
2 января из Украины выслали на родину гражданина Беларуси Павла Карназыцкого. СБУ назвала его "пророссийским пропагандистом", работавшим "в интересах страны-агрессора".

В сообщении Службы безопасности отмечается, что Карназыцкий "жил в Украине нелегально, публично распространял фейковую информацию", "распространял антиукраинскую пропаганду". Белорус позиционировал себя, как политолог, выступал с комментариями в СМИ. СБУ обратила внимание на его выступления на ряде телеканалов, в которых "он ставил под сомнение признанные международным сообществом доказательства присутствия войск страны-агрессора на временно оккупированных территориях нашего государства". К тому же неоднократно публиковался в медиа-ресурсах, подконтрольных самопровозглашенным "ДНР" и "ЛНР".

Павлу Карназыцкому запрещен въезд в Украину на три года.

Карназыцкий был известным оппозиционным деятелем в Беларуси во второй половине 1990-х. Переходил из одной организации в другую, некоторые возглавлял (например, "Молодую громаду"). А потом признался, что его завербовал КГБ. Вскоре после этого уехал в Украину.

 
 
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2 января из Украины выслали на родину гражданина Беларуси Павла Карназыцкого.
 
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