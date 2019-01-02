Почему учить осужденных дешевле, чем наказывать





Прямая зависимость

Диплом за решеткой

Начало пути

Основной причиной такой печальной статистики является то, что впервые за решетку люди попадают, как правило, в молодом возрасте, не успев получить образование.— По данным последней переписи населения, почти у 60% осужденных, содержащихся в исправительных колониях для лиц, впервые отбывающих наказание в виде лишения свободы, уровень образования не превышает общего среднего, — рассказывает глава представительства Немецкой ассоциация народных университетов в Беларуси DVV International Галина Веремейчик.Среди осужденных, содержащихся в исправительных колониях для лиц, впервые отбывающих наказание в виде лишения свободы, не имеют образования или имеют только общее базовое 12,2%, общее среднее — 46,7% , профессионально-техническое или среднее специальное — 31%, незаконченное высшее — 0,9% , высшее — 9,3%.Получается, выйдя на свободу, бывшие заключенные не имеют ни профессии, ни необходимых навыков и умений, чтобы устроиться на работу. Только около 40% освободившихся из мест лишения свободы трудоустраиваются. И большинство из них теряют работу в первый год. В результате они вновь совершают преступления и попадают в тюрьму.— Среди повторно осужденных почти 70% закончили только школу или не закончили даже ее. Доля же людей, имеющих высшее и незаконченное высшее образование, ниже в 6-8 раз, — рассказывает Галина Веремейчик.Взаимосвязь повторного совершения преступлений с уровнем образования очевидна, считают эксперты. Однако белорусские власти долгое время ее фактически игнорировали.— Мы начали свою деятельность в исправительных учреждениях Беларуси в 2010 году с поддержки образовательных курсов в нескольких колониях. Тогда наши инициативы часто встречали непонимание со стороны администрации колонии, — рассказывает заместитель главы представительства DVV International Марина Малинина.Однако с течением времени ситуация заметно изменилась в лучшую сторону. Министерство внутренних дел и Департамент исполнения наказания стали сами обращаться к волонтерам с просьбой провести те или иные образовательные курсы. Уже в 2015 году был проведен глобальный проект «Образование открывает двери».— В рамках этого проекта около 600 заключенных в исправительных учреждениях Гомельской области смогли получить образование и дополнительные навыки. Главным же нашим достижением стало то, что в 2015 году был запущен эксперимент по доступу к высшему образованию, — рассказывает Малинина.Первым в Беларуси ВУЗом, создавшим условия для получения высшего образования осужденными к лишению свободы, стал Минский инновационный университет. Сегодня возможность обучаться там дистанционно есть у заключенных восьми белорусских колоний. При этом успеваемость у осужденных выше, чем у обычных студентов. Средний балл по итоговым тестам составляет 8,7.Впрочем, возможность получить диплом для заключенных не главное.— Согласно опросу, который мы провели в рамках проекта «Образование открывает двери», более 70% хотели бы получить новые знания, полезные после освобождения. Это и кулинарные курсы, и уроки макияжа, и любые знания, которые могут быть полезны на свободе, — рассказывает Галина Веремейчик.Также, по словам экспертов, для заключенных очень важен сам процесс получения знаний. Он делает тюремный срок не таким тягостным.— Однако на сегодняшний день возможности получения образования в исправительных заведениях очень ограничены. Высшее образование платное. Для проведения различных курсов и семинаров есть условия далеко не во всех колониях, — говорит глава представительства DVV International.Также был положен на дальнюю полку законопроект «О социальной адаптации освобожденных из мест лишения свободы», в котором, в том числе, были и предложения в сфере образования заключенных, которые белорусские власти сочли слишком дорогостоящими.— Это тем более обидно, учитывая, что согласно мировому опыту, один доллар, потраченный на образование заключенных, позволяет сэкономить до 5 долларов на содержание осужденных повторно, — рассказывает Галина Веремейчик.Однако государство боится тратить деньги на такие проекты, продолжая делать акцент на строгости наказания, а не на исправлении и социальной адаптации заключенных.— К сожалению, практика правоприменения зачастую расходится с декларируемыми намерениями. И мы находимся пока в самом начале пути, — резюмирует Галина Веремейчик.