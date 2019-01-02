Где живет самое молодое и самое пожилое население региона





Демографический «паспорт» Европы

Возрастная структура населения Европы. Источник: Kashnitsky, I., & Schöley, J. (2018). Regional population structures at a glance. The Lancet, 392(10143), 209–210

Границы между странами

Внутристрановые перепады

Ядро vs окраины, города и села

На карте ясно видно, где концентрируются люди преклонного возраста, какие страны Европы — самые молодые по населению и куда едет основная рабочая сила. Илья Кашницкий, составитель карты, прокомментировал IQ.HSE, какие демографические сюжеты она показывает.Регион стареет: по оценкам ООН, половина населения Европы — люди старше 43 лет. Однако эта общая картина не дает наглядной информации по раскладу возрастов. Более показательны другие цифры — согласно данным Eurostat, в регионе живут 17,4% людей старше 65 лет, 16,7% детей до 14 лет и 65,8% людей трудоспособного возраста (15-64 года). Однако и это усредненный «портрет» Европы, без нюансов.Карта исследователей, составленная на основе детальных региональных данных Eurostat и опубликованная в крупнейшем международном медицинском журнале, подробно визуализирует расклад возрастов европейцев. Причем не только по странам, но и по областям стран.Получилсяговорит Илья Кашницкий (рис. 1). Одним взглядом можно охватить весь демографический ландшафт разных стран. Причем за этим «одномоментным срезом» проступает историческое измерение. Как из «сборника рассказов», из карты можно почерпнуть сведения о демографической «эволюции» стран Европы. Преобладание той или иной палитры говорит об определенном этапе демографического развития и о недавних процессах — например, притоке иммигрантов или исходе трудоспособного населения.Возраста закодированы цветом. Желтый отвечает за пожилых людей, розовый — за детей, голубой — за людей трудоспособного возраста. Среднеевропейский возраст (42,8 лет) иллюстрирует серая палитра: разные возраста и, соответственно, цвета смешиваются. Чем больше население региона отличается от среднеевропейского по возрасту, тем больше на карте того или иного цвета.Так, ярко-желтые пятна на территориях Франции, Германии, Италии, Испании означают, что в этих областях живет много пожилых. Страны Западной Европы стремительно стареют. В Курдистане же — юго-восточной части Турции — напротив, много детей, высокая рождаемость (розово-сиреневая цветовая гамма). В этих данных прочитывается важный сюжет. Демографический переход — замещение баланса высокой рождаемости и высокой смертности равновесием низкой рождаемости и низкой смертности — в Курдистане еще не завершен.Различия между странами по возрастной структуре настолько заметны, что напоминают демаркационные линии. Так, в Восточной Европе, особенно в Польше и Словакии, — немало трудоспособного населения, рабочей силы (бирюзово-голубые оттенки). Однако их сосед — Германия — составляет с ними резкий контраст. В Восточной Германии, у границ с Польшей, сконцентрировано много пожилых людей.Если смотреть по регионам Европы, то очевидны различия между ее востоком, западом и югом. Так, страны Южной Европы формируют кластер низкой рождаемости: в палитре нет розовых пятен, зато много желтых. Это «рифмуется» с данными ООН по суммарным коэффициентам рождаемости (СКР; среднее число рождений на одну женщину фертильного возраста) в этой части Европы. Так, в Испании, Португалии, Италии СКР колеблется вокруг 1,3. Этот показатель явно ниже уровня простого воспроизводства поколений, при котором суммарный коэффициент рождаемости равен 2,1.Старение в Европе происходит неравномерно, и его темпы сильно варьируются по странам, подчеркивает Кашницкий. А демографическая мозаика, которая сложилась на карте, объясняется самыми разными процессами: от иммиграции до религии.Так, Ирландия, судя по карте (розово-сиреневая гамма), — очень молодая. Там один из самых высоких СКР в регионе — 1,81 (Eurostat, 2016 год). Такой традиционализм во многом связан с католицизмом и ограничением абортов, поясняет исследователь. Однако это не значит, что Ирландию не затронул общемировой процесс снижения рождаемости. В 2015 году СКР составлял в стране 1,85, а в 2010 году — 2,05, то есть он быстро и заметно уменьшается.Карта выявляет и демографические контрасты между регионами одной страны. «Если вы приблизите карту, то увидите явную границу между двумя Бельгиями: Фландрией (северная часть страны) и Валлонией (южная часть), — отмечает Кашницкий. — В Валлонии население моложе. Во Фландрии — ближе к среднеевропейскому по возрасту».В Финляндии — свой демографический казус. В ее изображении бросается в глаза ярко-сиреневое пятно. На этой территории живут лестадианцы, крайне консервативно настроенные лютеране, поясняет автор:В Испании береговые регионы со средиземноморской стороны довольно существенно отличаются от центральных. В прибрежных областях выше концентрация трудоспособного населения — за счет мощного притока международных мигрантов в «нулевые» годы. Тем самым карта так или иначе визуализирует самые разные демографические процессы.В том числе — и урбанизацию.Внутри стран заметны различия не только между регионами, но и между центром и периферией. Так, столицы и другие мегаполисы всегда притягивают трудоспособное население, что отражено и на карте.поясняет исследователь.. Это массовое явление, например, в предместьях Парижа и Лондона. Иными словами, эти территории вблизи агломераций «стареют» медленнее.Этого нельзя сказать об отдаленных периферийных областях. Они, напротив, входят в «серебряный возраст». Молодежь уезжает, доля пожилых людей в структуре населения растет. Тот же процесс идет в селах.— заключает Илья Кашницкий.В перспективе исследователи визуализируют возрастную структуру регионов России и США.*R — язык программирования и открытая среда для разработки программного обеспечения. Любой желающий может свой метод, алгоритм или просто код для статьи упаковать в R-package (R-пакет).Авторы исследования:, младший научный сотрудник Центра качественных исследований социальной политики Института социальной политики НИУ ВШЭ, докторант Центра демографических исследований Университета Южной Дании