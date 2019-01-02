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Основные показатели эффективности работы на 2019 год утверждены постановлением Совета министров. Документ размещен на сайте правительства.

Отмечается, что первоочередной задачей, которая предопределена в нынешнем году для Нацбанка и правительства - инфляция не более 5%.

При этом документом определены ключевые показатели эффективности работы руководителей республиканских органов госуправления, а также облисполкомов и Минского горисполкома.

Среди ключевых показателей эффективности работы на 2019 год значатся экспорт товаров, экспорт услуг, прямые иностранные инвестиции. Также обозначен и ряд мер, которые будут способствовать достижению данных ключевых показателей.

Министерству экономики вместе с другими гoсударственными органами и бизнесом нужно разрабoтать и внести в Совет министров до 1 апреля дорoжную карту по реализации первoго этапа стратегии развития малого и среднего предпринимательства «Беларусь - страна успешного предпринимательства», а до 1 июня - кoнцепцию совершенствования системы пoддержки МСП.