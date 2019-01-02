ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Определены показатели для оценки эффективности работы правительства и госорганов

03.01.2019 10:33 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Определены показатели для оценки эффективности работы правительства и госорганов

фото: minsk.nemiga.info

Основные показатели эффективности работы на 2019 год утверждены постановлением Совета министров. Документ размещен на сайте правительства.

Отмечается, что первоочередной задачей, которая предопределена в нынешнем году для Нацбанка и правительства - инфляция не более 5%.

При этом документом определены ключевые показатели эффективности работы руководителей республиканских органов госуправления, а также облисполкомов и Минского горисполкома.

Среди ключевых показателей эффективности работы на 2019 год значатся экспорт товаров, экспорт услуг, прямые иностранные инвестиции. Также обозначен и ряд мер, которые будут способствовать достижению данных ключевых показателей.

Министерству экономики вместе с другими гoсударственными органами и бизнесом нужно разрабoтать и внести в Совет министров до 1 апреля дорoжную карту по реализации первoго этапа стратегии развития малого и среднего предпринимательства «Беларусь - страна успешного предпринимательства», а до 1 июня - кoнцепцию совершенствования системы пoддержки МСП.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Основные показатели эффективности работы на 2019 год утверждены постановлением Совета министров. Документ размещен на сайте правительства.
 
Новости дня
Новости разные
 
На ЧЕ-2019 по фигурному катанию в Минске приедут чемпионы Олимпийских игр и мира
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
03.01.2019
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика