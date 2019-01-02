Что нужно для получения краткосрочной визы в Польшу?

Для получения шенгенской визы в польском посольстве белорусам необходимо будет предоставить бронь на отель.

Гражданам Беларуси продолжат выдавать визы в консульстве Польши, несмотря на принятую ранее отмену виз «на закупы», сообщает Белсат со ссылкой на МИД Польши.

Там отмечают, что нововведения не принесут белорусским гражданам, претендующим на Шенген, никаких неудобств. По словам представителей посольства, это только чисто технические меры.

В числе целей для получения краткосрочной визы указаны: туризм, спорт, посещение родных и знакомых, хозяйственная деятельность, лечение, обучение и прочие.

Какие документы необходимы для получения краткосрочной визы

заполненная анкета на получение визы,

цветное фото размером 35Х45 мм,

паспорт не старше девяти лет и девяти месяцев от даты выдачи,

«действительность» паспорта в течение 3 месяцев после возвращения,

наличие в паспорте двух чистых страниц «виза»

копии страниц паспорта с личными данными, копии предыдущих виз за последние 3 года, страниц со штампами въездов и выездов,

медицинская страховка на не менее чем 10 тысяч евро.

Кроме того, граждане нашей страны должны предоставить копию обратного билета или бронь билета. Если предполагается дорога на своем авто, но нужны копии и оригиналы водительских прав и документов на авто.

Для подтверждения финансовой состоятельности необходимо предоставить справку с места работы с указанием должности, зарплаты за 3 последних месяца на фирменном бланке с печатью и подписью бухгалтера и директора. Должна быть указана дата устройства и окончания контракта.

Как сообщалось ранее, с 2 января Польша отменила выдачу виз «за покупками». С этой визой можно было путешествовать в другие страны Шенгена.