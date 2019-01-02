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Валютный контроль. Просто ли открыть счет в другой стране

03.01.2019 12:00 — Разное | Аргументы и факты  
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Валютный контроль. Просто ли открыть счет в другой стране
Физлицам по-прежнему нужно будет получать разрешение на размещение денег во вклад в ино-странном банке либо на перечисление денег из банка в Беларуси на счет по учету вкладов, открытый в иностранном банке. © / Фото из открытых источников

Правлением Национального банка Беларуси принято Постановление от 19 декабря 2018 года №612 «О некоторых вопросах проведения валютных операций».

По данным управления информации и общественных связей Нацбанка, с 1 марта 2019 года физлицам-резидентам предоставляется право без разрешения Нацбанка открывать текущие (расчетные) банковские счета в иностранных банках и перечислять на них денежные средства. Внимание! Физлицам-резидентам по-прежнему необходимо будет получать разрешение Нацбанка на размещение денежных средств во вклад (депозит) в иностранном банке либо на перечисление денежных средств из банка в Беларуси на счет по учету вкладов (депозитов), открытый в иностранном банке.

Валютный контроль. Просто ли открыть счет в другой стране Как иностранцу открыть валютный счет в Беларуси?

Кому нужно разрешение

Кроме того, для физлиц-резидентов сохраняется требование получить разрешение на проведение валютных операций, связанных с движением капитала, перечисленных в ст.10 Закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 22 июля 2003 года.

К таким операциям, например, относятся: приобретение акций при их распределении среди учредителей; приобретение у нерезидента ценных бумаг, выпущенных нерезидентами; покупка недвижимости. В соответствии с постановлением №612 юрлицам-резидентам и ИП с 1 марта 2019 года будет предоставлено право проводить валютные операции, связанные с движением капитала, без разрешения Нацбанка. К таким операциям, например, относятся: приобретение у нерезидента ценных бумаг, выпущенных нерезидентами; размещение денежных средств в иностранных банках; покупка недвижимости за пределами Беларуси. Одновременно для юрлиц-резидентов вводится регистрационный порядок совершения валютных операций, связанных с движением капитала. Регистрация таких сделок (внешнеэкономических договоров) будет проводиться в банке в порядке, аналогичном для регистрации сделки по внешнеторговым договорам до проведения платежей по внешнеэкономическому договору. Такая регистрация не является ограничением, а будет носить учетный характер. При этом для юрлиц-резидентов и ИП сохраняется требование о необходимости получать разрешение Нацбанка на открытие счета в иностранном банке.

Валютный контроль. Просто ли открыть счет в другой стране
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Расчет в инвалюте

Постановлением также исключается возможность выдачи Нацбанком разрешений на проведение расчетов в иностранной валюте на территории Беларуси. При этом ранее выданные разрешения на использование иностранной валюты в расчетах между резидентами прекращают действие с даты вступления в силу постановления №612, то есть с 1 марта 2019 года. Для исполнения обязательств по ранее заключенным договорам постановлением №612 предусматриваются переходные положения. В частности, установлено, что по договорам с определенным сроком действия, заключенным до даты официального опубликования постановления №612, расчеты в иностранной валюте проводятся на условиях, установленных в этих договорах. Вместе с тем при изменении существенных условий данных договоров после даты официального опубликования постановления №612, в том числе в части продления сроков их действия, условия данных договоров должны предусматривать, что с 1 марта 2019 года расчеты по ним должны быть в соответствии с требованиями этого постановления. По облигациям резидентов, номинированным в иностранной валюте, выпуск которых зарегистрирован в Беларуси до даты официального опубликования постановления №612, использование иностранной валюты допускается до полного исполнения обязательств эмитентом.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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