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Законопроект о дорожной пошлине вынесен на общественное обсуждение

03.01.2019 11:44 — Разное | Аргументы и факты  
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Законопроект о дорожной пошлине вынесен на общественное обсуждение
Фото из открытых источников

Министерство финансов разработало законопроект «О платежах за участие в дорожном движении», которым предусмотрены изменения в условия и порядок оплаты госпошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Проект указа вынесен на общественное обсуждение.

Итак, что же изменится?

Законопроект о дорожной пошлине вынесен на общественное обсуждение «Из автомобилистов налогами, похоже, уже выжали всё»

Название 

Как следует из законопроекта, для физических лиц предлагается упразднить взимание так называемого «дорожного налога» и ввести плату за участие транспортных средств в дорожном движении. Для организаций и индивидуальных предпринимателей все останется как и прежде.

Период оплаты

Минимальным периодом, за который вносится плата, предлагается считать календарный месяц. Максимальный – 24 месяца. При единовременном внесении платы за 12 и более последовательных календарных месяцев к ставке платы применяется понижающий коэффициент 0,8. На данный момент, напомним, платить можно либо сразу за год (это если автомобиль старше 10 лет), либо за 2 года.

Стоимость

Ставки платы для физлиц установлены в базовых величинах в зависимости от вида транспортного средства и (или) его разрешенной максимальной массы. Напомним, что с 1 января базовая величина составляет 25,5 рубля.

  • Собственнику легкового авто массой не более 1,5 т нужно будет заплатить 0,25 б.в. в месяц;
  • Более 1,5 т, но не более 2 т – 0,5;
  • Более 2 т, но не более 3 т – 0,67;
  • Более 3 т – 0,92;
  • Прицепа не более 0,75 т – 0,17;
  • Прицепа более 0,75 т – 0,92;
  • Прицепа караван – 0,17;
  • Мотоцикла – 0,17.

Оплата может производиться через ЕРИП.

Таким образом, за самый массовый для Беларуси вид авто (массой от 1,5 до 2 т) за год надо будет выложить с учетом скидки: (25,5 * 6 )*0,8=122,4 рубля. На данный момент скидка не предусмотрена, и стоимость за аналогичный период составляет 153 рубля. Так что можно говорить о том, что услуга подешевеет.

Законопроект о дорожной пошлине вынесен на общественное обсуждение «От уплаты дорожного налога, как и раньше, освободят избранных»

Льготы

От внесения платы планируется освободить лиц, которым принадлежат специально оборудованные для использования инвалидами автомобили.

Понижающий коэффициент 0,5 будет распространяться на автомобиль, собственник которого - ветеран Великой Отечественной войны, инвалид I или II группы, при наличии медицинской справки о состоянии здоровья, подтверждающей их годность к управлению механическими транспортными средствами.

Когда новые правила вступят в силу?

Планируется, что указ вступит в силу 1 апреля 2019 года.

А что, если не платить?

Согласно законопроекту за участие транспортного средства в дорожном движении без внесения платы взимается плата за соответствующий календарный месяц в двойном размере. При этом при повторной фиксации участия одного и того же автомобиля в дорожном движении в течение календарного месяца без внесения платы, требование с заявлением о возбуждении исполнительного производства направляется в орган принудительного исполнения.

Контроль за внесением платы осуществляется системой контроля и мониторинга (то есть камерами фотофиксации). Узнать об оплаченном периоде или задолженности физлица смогут на едином портале электронных услуг по номеру свидетельства о регистрации транспортного средства (техпаспорта).

Что будет с теми, кто заплатил по старым правилам?

Согласно проекту госпошлина, уплаченная за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении до вступления в силу указа, будет засчитана в счет платы до истечения срока действия указанного разрешения на основании сведений республиканского унитарного сервисного предприятия «Белтехосмотр».

Законопроект о дорожной пошлине вынесен на общественное обсуждение «Самая справедливая мера - это включение налога в стоимость топлива»

Другими словами, если вы заплатили пошлину в декабре 2018 года и сразу за два года, то до декабря 2020 года можете спать спокойно. Разве только можно будет попереживать, что на вас не распространится 20-процентная скидка за оплату сразу за весь период.

Сумма платы, внесенная плательщиком на предстоящий период участия в дорожном движении, не подлежит возврату, в том числе при отчуждении транспортного средства. При этом новый плательщик не вносит плату до истечения периода, за который она была внесена прежним плательщиком. 

Если что-то не нравится

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить разработчику проекта на электронный адрес: taxes@minfin.gov.by.

Также вы можете направлять свои предложения на электронный адрес «АиФ» aifcontact@aif.by – редакция перенаправит сообщения разработчикам. Или пишите в комментариях к этому материалу.

 
 
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