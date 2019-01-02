Минтранс обновил положение о времени работы и отдыха водителей

Соответствующее решение закреплено в постановлении Министерства транспорта и коммуникаций, сообщает БЕЛТА .

Эти правила касаются водителей, которые выполняют автомобильные перевозки внутри страны, за исключением перевозок официальных делегаций и воинских перевозок.

Теперь нанимателю по согласованию с профсоюзом (при его наличии) разрешено устанавливать продолжительность времени перед началом и после окончания работы (для получения, оформления, сдачи транспортных и проездных документов, оборудования, денег, осмотра, проверки технического, санитарного состояния и комплектности, заправки автомобиля и др.).

По новым правилам наниматель сможет устанавливать время проведения предрейсового медобследования.

Водителям нельзя устанавливать рабочее время 12 часов в день более двух дней подряд. Если в дороге предстоит находиться более 12 часов, в рейс должны отправляться два водителя.

В течение рабочего дня водителям должны предоставлять минимум один перерыв от 20 минут до 2 часов. Если продолжительность рабочей смены более 8 часов, должно быть два перерыва общей продолжительностью от 40 минут до 2 часов.