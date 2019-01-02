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На предприятии в Барановичах ввели «штрафы» за увольнение работников без уважительной причины
Директор дочернего унитарного предприятия «Торговый дом „Лагуна“» в Барановичах издал распоряжение, которое запрещает увольнение работников до окончания контракта «без уважительных причин». Нарушителям грозит материальная ответственность в размере от 50 до 100 рублей.
Фотографию соответствующего документа за подписью директора предприятия Виталия Стрельчика опубликовали на
Нарушителям грозит материальная ответственность: от ста рублей для регионального менеджера до 50 рублей для завмага и начальника отдела труда и зарплаты.
«Несмотря на то, что цитируемый локальный нормативно-правовой акт называется не „приказ“, а „распоряжение“, и В.В. Стрельчик прямо не запрещает увольнения, однако введенная им санкция в виде „штрафа“, а также то, что контроль исполнения распоряжения директор возлагает сам на себя, говорят о том, что распоряжение, вопреки названию, носит не распорядительный, а приказной запретительный характер», — считают в независимом профсоюзе.
Директор торгового дома «Лагуна» Виталий Стрельчик в беседе с TUT.BY отказался комментировать по телефону распоряжение, предложив направить запрос бумажным письмом на юридический адрес предприятия.
TUT.BY обратился в Барановичский межрайонный отдел Брестского областного управления Департамента госинспекции труда. В ведомстве изучили опубликованный в интернете документ и сообщили, что такое распоряжение «противоречит законодательству о труде». Несмотря на то, что обращений от работников «Торгового дома „Лагуна“» по этому поводу к ним не поступало, в Барановичском межрайонном отделе госинспекции труда в ближайшее время планируют связаться с предприятием и разобраться в ситуации.
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Для регионального менеджера - 100 рублей, для начальника отдела труда и зарплаты, а также заведующего магазином или складом - 50 рублей.
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