Эксперты назвали лучшую диету 2019 года

Для ежегодного рейтинга журнала U.S. News & World Report эксперты проанализировали популярные диеты и определили лучшую, пишет CNN . Ею стала средиземноморская диета.



Фото: cnn.com

Также средиземноморскую диету признали лучшей в нескольких подкатегориях: «лучшая диета для здорового питания», «лучшая среди основанных на растительной пище диета», «лучшая диета для диабетиков» и «диета, следовать которой легче всего».

Множество исследований подтвердили, что такой образ питания как средиземноморская диета снижает риск диабета, высокого холестерина, деменции, потери памяти, депрессии и рака груди.

— Это не столько диета, сколько образ жизни, — объясняют свой выбор диетологи. — Средиземноморская диета также поддерживает совместные приемы пищи с друзьями и семьей, осознанное употребление ваших любимых блюд и выполнение упражнений для здорового образа жизни.

Лучшими диетами в 2018 году стали средиземноморская диета и диета DASH .