ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Эксперты назвали лучшую диету 2019 года

03.01.2019 12:07 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Для ежегодного рейтинга журнала U.S. News & World Report эксперты проанализировали популярные диеты и определили лучшую, пишет CNN. Ею стала средиземноморская диета.


Фото: cnn.com

Также средиземноморскую диету признали лучшей в нескольких подкатегориях: «лучшая диета для здорового питания», «лучшая среди основанных на растительной пище диета», «лучшая диета для диабетиков» и «диета, следовать которой легче всего».

Что представляет собой средиземноморская диета и как ее придерживаться

Множество исследований подтвердили, что такой образ питания как средиземноморская диета снижает риск диабета, высокого холестерина, деменции, потери памяти, депрессии и рака груди.

— Это не столько диета, сколько образ жизни, — объясняют свой выбор диетологи. — Средиземноморская диета также поддерживает совместные приемы пищи с друзьями и семьей, осознанное употребление ваших любимых блюд и выполнение упражнений для здорового образа жизни.

Лучшими диетами в 2018 году стали средиземноморская диета и диета DASH.

Читайте также

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для ежегодного рейтинга журнала U.S. News & World Report эксперты проанализировали популярные диеты и определили лучшую.
 
Новости дня
Новости разные
 
Валютный контроль. Просто ли открыть счет в другой стране
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
03.01.2019
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика