Xiaomi выделит Redmi в отдельный бренд

Компания Xiaomi решила отделить Redmi в отдельный бренд. Об этом сообщает ресурс Gizchina.



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Через пост в китайской социальной сети weibo представители Xiaomi объявили, что теперь Redmi — отдельный бренд (как Honor у Huawei — прим.ред.). Генеральный директор Xiaomi объяснил, что «разделение стало необходимо, учитывая, что телефоны этих серий обслуживают разные сегменты рынка». Смартфоны Redmi планируют в основном продавать через интернет, а устройства серии Mi — в обычных магазинах.

Первый смартфон под брендом Redmi представят уже 10 ноября. Скорее всего, им станет еще не анонсированный гаджет с основной 48-мегапиксельной камерой. По последней информации , устройство также получит процессор Snapdragon 675 и экран с вырезом в форме небольшой капельки.