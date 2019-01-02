Декрет №3. Как найти работу, получить и проверить базу данных неработающих? Прямая линия прошла в «Гродзенскай праўдзе»





Кто ищет работу, найдет ее

?Куда я могу обратиться, чтобы мне помогли найти работу?

– Вы можете прибегнуть к помощи центра занятости или обратиться в комиссию по содействию занятости населения. Всю информацию о работе комиссий можно найти на сайтах гор- и райисполкомов под рубрикой «Декрет №3». На заседания комиссий, помимо соискателей работы, приглашают и нанимателей, то есть сводят одних с другими. Практикуются выездные заседания, например, на базе сельского Совета. Однако обращение в комиссию – это уже крайняя мера. Помощь в трудоустройстве можно прежде всего получить в службе занятости, где человеку предоставят информацию о наличии рабочих мест, направление на работу. А наниматель уже сам решает, брать его на работу или нет, за исключением социально незащищенной категории людей. Так, инвалидам, молодым людям в возрасте до 21 года, впервые устраивающимся на работу, людям предпенсионного возраста, родителям из многодетных или неполных семей и другим предусмотрены дополнительные гарантии в сфере содействия занятости, в частности, путем установления брони приема на работу. Если есть незанятая подходящая вакансия, таким людям наниматель не вправе отказать в приеме на работу за исключением случаев, когда человек не подходит по медицинским показаниям или его квалификация не соответствует требуемой.

?Я попал в список не занятых в экономике людей, но вскоре нашел работу. Что я должен делать дальше?



– Вы должны сообщить в комиссию по месту жительства о том, что уже работаете, представить подтверждающий это документ. В базе данных вы останетесь, так как она формировалась по данным за третий квартал прошлого года, но в список плательщиков жилищно-коммунальных услуг по полной стоимости, если являетесь собственником жилого помещения, не попадете. Комиссии при формировании такого списка исключают из него в том числе граждан, которые нашли работу в период формирования этого списка.

?Что подразумевается под тяжелой жизненной ситуацией?

– Соответствующие рекомендации комиссиям были даны со стороны Министерства труда и социальной защиты. Определен примерный перечень жизненных ситуаций, попав в которые, граждане будут освобождаться от платы за ЖКУ по себестоимости. Однако он далеко не исчерпывающий, комиссии будут принимать решение в каждой конкретной ситуации, исходя из той проблемы, с которой столкнулся человек. К примеру, если трудоспособный гражданин, включенный в базу данных как неработающий, вынужден ухаживать за больным родственником. Как известно, в соответствии с законодательством уход может быть обеспечен за инвалидом первой группы или стариком, достигшим 80-летнего возраста. Однако бывают ситуации, когда реально за больным человеком нужен уход, но оформить его нельзя. Бывает, человек проживает в отдаленном месте, где нет работы, а доехать до той, которую ему предлагают, не может: попросту нет ежедневного автобусного сообщения. К тяжелой жизненной ситуации можно отнести и наличие у человека ограничений по медицинским показаниям, и невозможность устроиться на подходящую работу по состоянию здоровья в том регионе, где он проживает. А таких случаев довольно много. Порой человеку группа инвалидности не присваивается, но спектр ограничений настолько широк, что фактически невозможно его трудоустроить.





?Как я могу увидеть себя в базе данных неработающих?

– Для того, чтобы каждый желающий мог узнать, внесен ли он в базу данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, введена электронная услуга. Доступна она с 1 декабря 2018 года. Однако воспользоваться ею можно только в отношении себя. В первую очередь необходимо получить электронную цифровую подпись или уникальный идентификатор: логин и пароль. Для получения электронной цифровой подписи необходимо обратиться в республиканский удостоверяющий центр, подробную информацию можно найти по ссылке https://nces.by/pki/, и пройти регистрацию на Едином портале электронных услуг, информация: https://nces.by/pki/ruc/order/initial-registration-private-person/. Однако эта услуга платная. Бесплатно можно получить уникальный идентификатор, обратившись в службу «Одно окно». На основании заявления формируется личный электронный кабинет гражданина и выдаются логин и пароль.

Второй шаг: авторизация на портале. Необходимо войти в личный кабинет. Авторизация проходит с помощью уникального идентификатора или электронной цифровой подписи. Третий шаг: в личном кабинете выбрать услугу «Предоставление сведений об отнесении гражданина к не занятым в экономике» и получить ответ.

Информацию можно получить и в постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения по месту вашей регистрации, сообщив свои персональные данные. Можно позвонить, обратиться письменно, в том числе и на адрес электронной почты комиссии.



?Как мой сын, который работает за границей, может подтвердить, что он не безработный?

– Он может обратиться в комиссию по месту своей регистрации по почте, в том числе и электронной, либо лично и предоставить договор о том, что он работает за границей. Этот документ обязательно должен быть переведен на русский или белорусский язык и надлежащим образом заверен. Сделать это можно как в стране, где он работает, так и у нас. Точно так же и обучающиеся за границей предоставляют справку с места учебы с заверенным переводом.

Цена вопроса

?Я не работаю, поэтому и попал в список не занятых в экономике. Живу в собственной однокомнатной квартире. Как я теперь должен оплачивать жилищно-коммунальные услуги?

– С 1 января 2019 года трудоспособные, но не занятые в экономике граждане, являющиеся собственниками (нанимателями) жилья, будут возмещать услуги горячего водоснабжения, то есть подогрев воды, по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат. А с 1 октября 2019 года по таким же тарифам придется оплачивать и услуги газоснабжения при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов и теплоснабжения. При расчете платы за горячую воду общее число тепловой энергии, затраченной на подогрев, будет делиться на число зарегистрированных в квартире жильцов. Неработающий гражданин заплатит по экономически обоснованному тарифу, а остальные – по субсидируемым. По такому же принципу будет рассчитываться и потребление газа. Оплата отопления будет зависеть от площади жилого помещения и количества зарегистрированных в нем граждан.

?Могу ли я рассчитывать на субсидию, если теперь вхожу в число незанятых людей?

– Гражданам, включенным в списки трудоспособных, не занятых в экономике и оплачивающих услуги по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание, с 1 января 2019 года субсидии предоставляться не будут. Однако члены семьи, проживающие совместно с ним, обладают правом на получение субсидий.





?Живу с матерью, которая и является собственником квартиры. Должны ли мы сейчас платить за подогрев воды по полной, если я нигде не работаю?

– Возмещать ЖКУ в полном объеме будут только трудоспособные, но не работающие граждане, если они являются плательщиками этих услуг, то есть собственники, наниматели или арендаторы жилого помещения. Поскольку плательщик ЖКУ – ваша мать, вы будете оплачивать услуги по обычным тарифам.

?Мой муж оставил семью, он не работает, а где живет – не знаю. Однако он является собственником жилья. Как я теперь буду оплачивать коммунальные услуги, ведь я еще и одна воспитываю детей?

– Когда в семье есть дети до семи лет, дети-инвалиды до 18 лет либо семья многодетная, комиссии исключат отца или мать из базы данных как не занятых, если они туда попали. Однако законодательно льгота предоставлена не за то, что в семье есть ребенок, а потому что родители занимаются его воспитанием. Если же отец ваших детей не принимает участия в воспитании детей, не содержит их, комиссии учтут это. Однако ни вы, ни ваши дети не должны от этого страдать. Вам стоит обратиться туда, обрисовав вашу жизненную ситуацию. Если оба родителя живут вместе с детьми и растят их, комиссии будут исключать из списка не занятых в экономике граждан одного из родителей, как правило, собственника жилья.



?У меня две квартиры. Как я буду оплачивать коммунальные платежи, если не работаю?

– По экономически обоснованным тарифам вы будете оплачивать коммунальные услуги только в той квартире, где зарегистрированы. Если во второй вашей квартире никто не зарегистрирован и не живет там, то вы за нее и так платите по полной. Но если в ней живут ваши работающие родственники, то они будут оплачивать ЖКУ по субсидируемым тарифам.







?Квартира в собственности неработающего человека, но вместе со мной живет семья, при этом жена и дети работают. Как тогда платить за услуги?

– В этом случае объемы оказываемых услуг будут разделены между всеми зарегистрированными членами семьи. Неработающий глава семьи будет платить стопроцентно только за свой объем услуг: за подогрев воды, а вскоре и за газоснабжение, отопление. Например, на подогрев воды было израсходовано 0,9 гигакалории, а в квартире зарегистрированы трое жильцов. Тогда количество тепло-энергии делится на три, и получается по 0,3 гигакалории на каждого. По полному тарифу в жировку включат только 0,3 гигакалории, остальные 0,6 посчитают по субсидируемому тарифу.

?У меня нет своего жилья, квартиру снимаю. Должен ли я платить за коммунальные услуги по полной, если попал в списки неработающих?

– Если собственник квартиры, которую вы снимаете, не включен в список не занятых в экономике, то и вы как квартирант оплачивать коммунальные услуги по полной стоимости не будете.



?Если мой неработающий муж не станет своевременно оплачивать свою долю по стопроцентному тарифу, его долги будут расти. Как тогда это отразится на всей семье, ведь за себя и детей я плачу исправно?

– Если ваш муж – собственник жилья и не платит за коммунальные услуги, к нему будут применять меры, как и к обычным неплательщикам: начисляться пеня, подаваться иск в суд. Если родственники оплачивают все услуги, в том числе и за не занятого в экономике гражданина, они могут затем в судебном порядке взыскивать с него эти деньги.