Бесплатно и без личного присутствия. Прибывающие в Беларусь туристы смогут регистрироваться в отделе по гражданству и миграции онлайн

Со 2 января 2019 года иностранные граждане и лица без гражданства, временно прибывающие в Республику Беларусь, могут зарегистрироваться в сети Интернет посредством единого портала электронных услуг portal.gov.by. При этом плата с зарубежных гостей не взимается. Проект реализован Министерством внутренних дел и Национальным центром электронных услуг.







Напомним, ранее иностранцы, приезжающиев Беларусь, в течение пяти дней были обязаны лично зарегистрироваться в отделе по гражданствуи миграции.

За услугу взималась плата размером в 1 базовую величину. Перемены в порядке административной процедуры сделают пребывание зарубежных гостей в нашей стране еще более комфортным.

Для регистрации можно воспользоваться компьютером, планшетом или мобильным телефоном. На едином портале электронных услуг portal.gov.by создается личный кабинет, и в нем отсылается заявление о регистрации. Для этого нужно выбрать категорию «Гражданство и миграция», заказать соответствующую услугу (200.12.14.1), заполнить соответствующую форму. О результатах сообщат дополнительно.





Услуга доступна иностранцам, которые въехали в Республику Беларусь в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь. Кстати, зарегистрировать иностранного гражданина на Едином портале может другой человек, воспользовавшись своим личным кабинетом и заполнив заявление с данными иностранца.

Важно знать, что сохраняется возможность регистрации при личном обращении в службу по гражданству и миграции. Кроме того, сюда следует обращаться для продления срока регистрации. Также для процедуры регистрации необходимо личное присутствие иностранца, прибывшего в Республику Беларусь через Государственную границу с Российской Федерацией.

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