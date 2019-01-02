Пробки на границе: выезда в Литву на гродненском направлении ожидают более 180 грузовиков





Более 150 легковушек ожидают выезда в Польшу в пункте пропуска «Брест», еще не менее 30 скопилось в очереди в «Домачево», сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси.

В литовском направлении легковых машин пока немного: более 10 легковых машин ожидают выезда в пункте пропуска «Каменный Лог». А вот грузовиков свыше 180: около 50 — в «Каменном Логе», более 70 — в пункте пропуска «Бенякони» и более 60 — в «Привалке».

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