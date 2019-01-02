|
Начальник МТК “Сеньково” скрывал падеж молодняка
03.01.2019 — Разное | Горецкий вестник
С августа по декабрь прошлого года на
Деньги за падеж скота должны были удерживаться с начальника комплекса. Однако он предпочел указать в отчетах недостоверные сведения о количестве павших телят. Также не производилось положенное в таких случаях вскрытие – большая часть молодняка сразу вывозилась на скотомогильник за Холмогорами.
Суд приговорил бывшего начальника МТК к наказанию в виде лишения права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, сроком на 3 года.
Алеся Рыженкова, помощник прокурора Горецкого района
Сергей Владимиров
Смотрите также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С августа по декабрь прошлого года на молочно-товарном комплексе “Сеньково” произошел массовый падеж телят. В то время за МТК не был закреплен ветврач и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)