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Начальник МТК “Сеньково” скрывал падеж молодняка

03.01.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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С августа по декабрь прошлого года на молочно-товарном комплексе “Сеньково” произошел массовый падеж телят. В то время за МТК не был закреплен ветврач и работала всего одна телятница, которая одновременно выполняла и обязанности доярки. Все это не позволяло должным образом следить за здоровьем животных и своевременно лечить  их.  В результате проверка обнаружила недостачу 36 голов молодняка.

 

Начальник МТК “Сеньково” скрывал падеж молодняка
Снимок носит иллюстративный характер. Фото Михаила Левцова.

Деньги за падеж скота должны были удерживаться с начальника комплекса. Однако он предпочел указать в отчетах недостоверные сведения о количестве павших телят. Также не производилось положенное в таких случаях вскрытие – большая часть молодняка сразу вывозилась на скотомогильник за Холмогорами.

Суд приговорил бывшего начальника МТК к наказанию в виде лишения права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, сроком на 3 года.

 

Алеся Рыженкова, помощник прокурора  Горецкого района

Сергей Владимиров

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Теги: Минск
 
 
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  С августа по декабрь прошлого года на молочно-товарном комплексе “Сеньково” произошел массовый падеж телят. В то время за МТК не был закреплен ветврач и...
 
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