Начальник МТК “Сеньково” скрывал падеж молодняка

С августа по декабрь прошлого года на молочно-товарном комплексе “Сеньково” произошел массовый падеж телят. В то время за МТК не был закреплен ветврач и работала всего одна телятница, которая одновременно выполняла и обязанности доярки. Все это не позволяло должным образом следить за здоровьем животных и своевременно лечить их. В результате проверка обнаружила недостачу 36 голов молодняка.





Деньги за падеж скота должны были удерживаться с начальника комплекса. Однако он предпочел указать в отчетах недостоверные сведения о количестве павших телят. Также не производилось положенное в таких случаях вскрытие – большая часть молодняка сразу вывозилась на скотомогильник за Холмогорами.

Суд приговорил бывшего начальника МТК к наказанию в виде лишения права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, сроком на 3 года.

Алеся Рыженкова, помощник прокурора Горецкого района

Сергей Владимиров

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