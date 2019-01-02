Новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги в 2019 году

Утверждены новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Это предусмотрено постановлением Сомина РБ от 29 декабря 2018 года.

Газ

При наличии индивидуальных газовых отопительных приборов цена на газ составит в отопительный период:

с 1 января по 31 мая включительно — 0,1143 рубля за кубометр, с 1 июня по 31 декабря включительно — 0,119 рубля. В летний период газ будет стоить 0,4114 рубля за кубометр.

При отсутствии газовых приборов цена составит 0,4114 рубля за кубометр газа независимо от сезона.

Если в доме или квартире не используются приборы индивидуального учета расхода газа, но есть газовая плита и централизованное горячее водоснабжение или индивидуальный водонагреватель (за исключением газового), нужно будет заплатить 3,29 рубля с одного проживающего в месяц.

Цена на газ в жилье, где есть газовая плита и индивидуальный газовый водонагреватель, но нет централизованного горячего водоснабжения, составит 9,46 рубля с одного проживающего.

В квартирах и домах, где есть газовая плита, но нет централизованного горячего водоснабжения и индивидуального газового водонагревателя, цена на газ составит 5,35 рубля для одного проживающего в месяц.

В жилье, где есть индивидуальные газовые отопительные приборы (и нет приборов индивидуального учета расхода газа), в отопительный период с 1 января по 31 мая нужно будет платить 0,4874 рубля за 1 квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, с 1 июня по 31 декабря — 0,5320 рубля.

Цены в летний период: с 1 января по 31 мая — 0,1827 рубля, с 1 июня по 31 декабря — 0,1995 рубля.

Сжиженный газ

Кубометр в квартирах и домах с установленными приборами индивидуального учета расхода газа и индивидуальными газовыми отопительными приборами в отопительный сезон будет стоить: с 1 января по 31 мая — 1,7993 рубля, с 1 июня по 31 декабря — 1,9497 рубля.

В летний период цена будет 1,0970 рубля. При отсутствии индивидуальных газовых отопительных приборов 1 кубический метр также будет стоить столько же.

Если в доме или квартире не используются приборы индивидуального учета расхода газа, но есть газовая плита и централизованное горячее водоснабжение или индивидуальный водонагреватель (за исключением газового), цена сжиженного газа составит 3,29 рубля с одного проживающего в месяц.

При наличии газовой плиты и газового водонагревателя и отсутствии центрального горячего водоснабжения он будет стоить 9,32 рубля, при наличии газовой плиты, отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя — 4,39 рубля с одного проживающего в месяц.

Цена на сжиженный газ в жилье, где есть индивидуальные газовые отопительные приборы (и нет приборов индивидуального учета расхода газа) в отопительный сезон составит: с 1 января по 31 мая включительно —5,7713 рубля за 1 квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, с 1 июня по 31 декабря включительно — 6,3021 рубля. В летний период она будет 1,0970 рубля.

Баллон с газом весом 21 кг будет стоить 16,35 рубля.

Электроэнергия

Одноставочный тариф в жилых домах и квартирах, где есть электроплиты, составит 0,1484 рубля за 1 кВт.ч. Дифференцированный тариф в таких жилых помещениях в период минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00) — 0,1039 рубля за 1 кВт.ч, а в период максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00) — 0,2968 рубля.

Стоимость электрической энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения с присоединенной мощностью оборудования более 5 кВт в период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) составит 0,1019 рубля за 1 кВт.ч, в остальное время суток — 0,1892 рубля.

Тариф на электроэнергию при условии ее использования в том числе для нужд отопления и горячего водоснабжения (в квартирах, где нет систем централизованного тепло- и газоснабжения и есть электроплиты) — 0,0761 рубля за 1 кВт.ч. Он действует, если нет отдельного счетчика расхода электроэнергии для отопления и горячего водоснабжения. Если такой отдельный прибор есть, то тариф будет 0,0335 рубля за 1 кВт.ч.

Тепловая энергия

Тариф для нужд отопления и горячего водоснабжения с 1 января по 31 мая включительно составит 16,9259 рубля за 1 Гкал, с 1 июня по 31 декабря включительно — 18,4831 рубля за 1 Гкал.



