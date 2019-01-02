В Минске вооруженный пистолетом мужчина ограбил АЗС

— уточнили в ОИОС ГУВД Мингорисполкома.Нападавшему на вид 30—35 лет, рост около 180 см, среднего телосложения. Одет он был в темную кожаную куртку с двумя поперечными молниями от замка на груди, джинсы синего цвета, темные кроссовки, на руках матерчатые перчатки, на голове черная вязаная шапка. Он также имеет особую примету — во время ходьбы прихрамывает на левую ногу.Всех, кто опознал данного мужчину, просят позвонить по телефонам 8 (017) 239-41-75, 239-41-76 (круглосуточно) или по телефону 102. Конфиденциальность гарантируется.