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В Минске вооруженный пистолетом мужчина ограбил АЗС

03.01.2019 13:46 — Разное | UDF  
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Сотрудники управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома разыскивают мужчину, который совершил разбойное нападение на минскую автозаправку на улице Аннаева.

"Нападение было совершено 21 декабря 2018 года в 22.25. Как видно по записи с видеокамеры наблюдения, неизвестный похитил дневную выручку от продаж, угрожая кассиру предметом, похожим на пистолет. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Разбой", — уточнили в ОИОС ГУВД Мингорисполкома.

Нападавшему на вид 30—35 лет, рост около 180 см, среднего телосложения. Одет он был в темную кожаную куртку с двумя поперечными молниями от замка на груди, джинсы синего цвета, темные кроссовки, на руках матерчатые перчатки, на голове черная вязаная шапка. Он также имеет особую примету — во время ходьбы прихрамывает на левую ногу.


Всех, кто опознал данного мужчину, просят позвонить по телефонам 8 (017) 239-41-75, 239-41-76 (круглосуточно) или по телефону 102. Конфиденциальность гарантируется.

 
 
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Нападавшему на вид 30—35 лет, рост около 180 см, среднего телосложения.
 
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