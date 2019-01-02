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В Минске вооруженный пистолетом мужчина ограбил АЗС
Сотрудники управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома разыскивают мужчину, который совершил разбойное нападение на минскую автозаправку на улице Аннаева.
"Нападение было совершено 21 декабря 2018 года в 22.25. Как видно по записи с видеокамеры наблюдения, неизвестный похитил дневную выручку от продаж, угрожая кассиру предметом, похожим на пистолет. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Разбой", — уточнили в ОИОС ГУВД Мингорисполкома.
Нападавшему на вид 30—35 лет, рост около 180 см, среднего телосложения. Одет он был в темную кожаную куртку с двумя поперечными молниями от замка на груди, джинсы синего цвета, темные кроссовки, на руках матерчатые перчатки, на голове черная вязаная шапка. Он также имеет особую примету — во время ходьбы прихрамывает на левую ногу.
Всех, кто опознал данного мужчину, просят позвонить по телефонам 8 (017) 239-41-75, 239-41-76 (круглосуточно) или по телефону 102. Конфиденциальность гарантируется.
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Нападавшему на вид 30—35 лет, рост около 180 см, среднего телосложения.
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