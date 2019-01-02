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Самые ненадежные б/у авто: немцы составили антирейтинг

03.01.2019 13:20 — Разное | UDF  
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Ассоциация технадзора Германии огласила свою версию списка самых ненадежных автомобилей возрастом 2-3 года, 4-5 лет и 6-7 лет.

Рейтинг не появился «из воздуха». Список был составлен по итогам более 9 миллионов технических осмотров. Модели оценивались по количеству выявленных проблем при диагностике авто. Бралось во внимание и число водителей, столкнувшихся с необходимостью ремонтировать ту или иную марку машины. В данном рейтинге приводим процент авто с обнаруженными проблемами. Итак:

Топ самых ненадежных б/у авто (2-3 года):

Dacia Logan (14,6%);

Renault Clio (12,1%);

Fiat Punto (11,7%);

Kia Sportage (11,7%);

Ford Ka (11,7%).

Топ самых ненадежных б/у авто (4-5 лет):

Peugeot 206 (28%);

Dacia Logan (21,8%);

Chevrolet Spark (21,8%);

Volkswagen Sharan (18,7%);

Топ самых ненадежных б/у авто (6-7 лет):

Dacia Logan (30,9%);

Renault Kangoo (29,8%);

Peugeot 206 (28,7%);

Dacia Sandero (27,4%);

Renault Twingo (27%).

 
 
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Ассоциация технадзора Германии огласила свою версию списка самых ненадежных автомобилей.
 
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