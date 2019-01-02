Самые ненадежные б/у авто: немцы составили антирейтинг

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Рейтинг не появился «из воздуха». Список был составлен по итогам более 9 миллионов технических осмотров. Модели оценивались по количеству выявленных проблем при диагностике авто. Бралось во внимание и число водителей, столкнувшихся с необходимостью ремонтировать ту или иную марку машины. В данном рейтинге приводим процент авто с обнаруженными проблемами. Итак:Dacia Logan (14,6%);Renault Clio (12,1%);Fiat Punto (11,7%);Kia Sportage (11,7%);Ford Ka (11,7%).Peugeot 206 (28%);Dacia Logan (21,8%);Chevrolet Spark (21,8%);Volkswagen Sharan (18,7%);Dacia Logan (30,9%);Renault Kangoo (29,8%);Peugeot 206 (28,7%);Dacia Sandero (27,4%);Renault Twingo (27%).