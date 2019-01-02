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Самые ненадежные б/у авто: немцы составили антирейтинг
Иллюстративное фото
Рейтинг не появился «из воздуха». Список был составлен по итогам более 9 миллионов технических осмотров. Модели оценивались по количеству выявленных проблем при диагностике авто. Бралось во внимание и число водителей, столкнувшихся с необходимостью ремонтировать ту или иную марку машины. В данном рейтинге приводим процент авто с обнаруженными проблемами. Итак:
Топ самых ненадежных б/у авто (2-3 года):
Dacia Logan (14,6%);
Renault Clio (12,1%);
Fiat Punto (11,7%);
Kia Sportage (11,7%);
Ford Ka (11,7%).
Топ самых ненадежных б/у авто (4-5 лет):
Peugeot 206 (28%);
Dacia Logan (21,8%);
Chevrolet Spark (21,8%);
Volkswagen Sharan (18,7%);
Топ самых ненадежных б/у авто (6-7 лет):
Dacia Logan (30,9%);
Renault Kangoo (29,8%);
Peugeot 206 (28,7%);
Dacia Sandero (27,4%);
Renault Twingo (27%).
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Ассоциация технадзора Германии огласила свою версию списка самых ненадежных автомобилей.
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