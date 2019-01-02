Секреты зимнего запуска двигателя, которые должен знать каждый

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Базовые методы избежать проблемы

Запуск «прикуриванием»

Запуск пуско-зарядным устройством

Запуск «с толкача»

Борьба с «густым» маслом

Заливка и продувка свечей зажигания

Солярка оказалась не очень зимней

«Вот же напасть… Надо было зарядить аккумулятор или новый купить…», – знакомые мысли? Обычно они невольно посещают буйную голову водителя, когда свет в салоне тусклый как лучина, а стартер готов покрутиться пару-тройку раз и то с большой неохотой. Одним словом, классика.Как жить с подобной проблемой, известно уже давно. Самый простой способ – не включать режим пофигиста и последователя секты Свидетелей великого авось, а эксплуатировать автомобиль на «живой» аккумуляторной батарее. Если вы сердцем чувствуете, что вы будете в отчаянии рвать на себе волосы в утренней морозной дымке при температуре -25 градусов, то не поленитесь отнести АКБ в теплое помещение и зарядить. Кстати, иногда встречается экспертная рекомендация не стесняться и первым делом зарядить свежекупленную АКБ, которая по факту может оказаться не такой уж и новой. Да-да, гарантийная батарея может быть разряжена на 10%, а может и на все 60% – такое бывает.Не лишним будет осмотреть клеммы, которые нередко загрязняются и окисляются, требуя чистку, восстанавливающую течение тока.Ничего из этого вы не предприняли, а ехать нужно? Иногда встречаются рекомендации включить ближний свет секунд на десять, чтобы инициировать движение электричества внутри ячеек АКБ и тем самым получить необходимый пусковой ток. Впрочем, по сей день ходят споры о действенности сего народного метода.Желающим получить гарантированный результат стоит «прикуриться» от другого автомобиля. Главное все сделать правильно, иначе последствия могут вас удивить и расстроить. Прежде всего, постарайтесь найти толстые соединительные провода, которые гораздо лучше подходят для пуска, чем тонкие.Последовательность следующая. Соедините положительный («плюсовой», красный) кабель с соответствующей клеммой аккумулятора автомобиля-донора, а затем с положительным выводом разряженной АКБ. Отрицательный («минусовой», черный) соедините с донорской батареей и «массой» взывающего о помощи автомобиля, либо отрицательной клеммой на его АКБ. Обязательно проверьте, не находятся ли кабели в опасной близости от подвижных деталей двигателя, например, лопаток вентилятора. Попробуйте запустить двигатель машины с «севшей» аккумуляторной батареей. Если все получилось, то сначала отсоедините «минусовой» кабель от автомобиля-страдальца, а затем – от донорской батареи. С положительным кабелем последовательность аналогичная.Альтернатива вышеописанному способу, не влекущая за собой последствия неправильного «прикуривания» вроде сгоревшего электрооборудования. По сути пуско-зарядное устройство, будь то компактный джамп-стартер с литиевой батареей или большой «чемодан» являет собой автономный аккумулятор многоразового использования для запуска двигателя. Стоит учитывать, что некоторые компактные устройства не будут крутить стартер, пока «минусовой» провод не подсоединить к «массе» двигателя. Кроме того, на морозе джамп-стартер не возбраняется согреть хоть за пазухой.Широко известный с советских времен метод работает в случае автомобилей с механической коробкой передач и некогда активно практиковался.Выглядит это действие следующим образом. Следует прибегнуть к помощи добрых людей, которые растолкают машину до 10-20 км/ч. Все это происходит при включенном зажигании, воткнутой второй передаче и выжатой педали сцепления, которую после «набора скорости» следует буквально на секунду отпустить и снова нажать. Данный метод не считается гарантированно безопасным, поскольку его результатом может стать сломанная коробка передач. Для машин с автоматическими КП он не применим.Бывает, что старое, грязное, либо некачественное или не соответствующее температурным режимам, а потому загустевшее на морозе масло не позволяет внутренним частям двигателя проворачиваться и двигаться. В этом случае даже исправный аккумулятор и стартер не позволят «завестись», а на масляном щупе будет не жидкость, а вязкая солидолоподобная дрянь. Запускать мотор с «замерзшим» маслом крайне нежелательно – можно попасть на провернутые вкладыши и другие дорогостоящие неприятности. Если подобное произошло, то правильнее всего будет тащить машину в более-менее теплое место и отогревать.Ну и как тут не вспомнить про старый «дедовский» метод, не позволявший маслу густеть на морозе. Заключается он в добавлении порядка 150 мл бензина или солярки в картер двигателя перед стоянкой. Все просто? Не совсем – масло, контактируя с бензином, теряет свои свойства и уже не сможет в должной степени обеспечить защиту двигателя. Результатом «картерного коктейля» может стать износ цилиндро-поршневой группы и другие апокалиптические события. В общем, если у вас не советский автомобиль или нечто архаично-старорежимное и трудно убиваемое, то мы вам ничего не говорили.Нередко автомобилисты в отчаянии подолгу крутят стартером и добивают аккумулятор. А еще заливают свечи бензином, после чего двигатель с удвоенным энтузиастом отказывается запускаться. Можно снять их и поменять на предусмотрительно имеющийся комплект старых, но рабочих компонентов.Но перед этим не возбраняется воспользоваться режимом продувки свечей, когда двигатель подает в камеры сгорания только воздух. При выжатой педали газа включаете зажигание, а затем с десяток секунд крутите стартером.«Мороз и солнце, день чудесный. Еще ты дремлешь, друг прелестный? А я уже часов с пяти пытаюсь дизель завести», – дизелефобы шутят примерно так и ведь иногда все происходит как в их издевательском стишке. Оговоримся сразу – если солярка оказалась «чуточку летней» и замерзла, то лить в бак антигель бесполезно. Это надо было делать во время заправки, дабы предотвратить негативные последствия. Теперь – только отогревать машину в каком-нибудь ангаре или гараже…