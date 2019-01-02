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Блогер: В Могилевском районе инспектор ДПС насмерть сбил мужчину и уехал
Иллюстративное фото
Официальный представителю УСК по Могилевской области Сергей Болсун заявил, что пока не готов дать комментарий.
Однако информацию о ДТП и участии в нем сотрудника дорожно-постовой службы подтвердил документ, появившийся в телеграм-канале Nexta.
Согласно этому источнику, все произошло в 19:30 в деревне Семукачи Могилевского района. Наезд на мужчину-пенсионера инспектор ДПС ОГАИ Чериковского РОВД совершил на своем личном автомобиле. Подозреваемого задержали.
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Подозреваемого задержали.
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